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Bursa'da dikkat çeken görüntü! Mahkeme için bu kez hakimler geldi

Bursa'da dikkat çeken görüntü! Mahkeme için bu kez hakimler geldi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 90'lık dedeler huzurevinde tartışınca mahkemelik oldu. Mahkeme heyeti de yaşları nedeniyle taraf oldukları duruşmaya katılamayan A.A. ve N.Y.’nin savunmalarını kaldıkları huzurevine giderek aldı.

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Adalet hizmetlerinde yargıya güvenin arttırılmasına da katkı sağlayan ‘evde adalet hizmeti’ uygulamasının bir örneği Bursa’nın İnegöl İlçesi’nde de gerçekleşti.

Huzurevinde tartıştılar

Yeniceköy Mahallesinde bulunan Fatma Göztepe Huzurevinde kalan 89 yaşındaki mağdur sanık A.A. ile 94 yaşındaki N.Y. 25 Nisan 2022’de tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle konu mahkemeye taşındı.

Huzurevinde duruşma

İnegöl 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmekte olan davanın 29 Eylül 2022 tarihli duruşmasında, tarafların yaşları nedeniyle duruşmaya katılmaları mümkün olmadığından adli sürece katılabilmeleri amacıyla mahkeme heyeti hazırlıklarını yaparak huzurevine gitti.

25 Ekim'e ertelendi

Mağdur sanıkların savunmaları mahkeme salonu yerine ikametleri olan huzurevinde alındı. Duruşma 25 Ekim tarihine ertelendi.

Adalete erişimin güçlendirilmesine yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması ve erişilebilir adaletin eşit bir şekilde sağlanması amacıyla engelliler, yaşlılar ve yatağa bağımlı hastalara ilişkin adli süreçlerin adliyelere gelmelerine gerek duyulmaksızın bulundukları yerlerden doğrudan ya da görüntülü iletişim teknolojileri kullanılarak yürütülmesi hedefleniyor. Ceza Muhakemesi Kanunu da hastalık veya engelleri nedeniyle duruşmaya katılması mümkün olmayan vatandaşların, mahkemelerce evlerinde dinlenebilmesine imkan sağlanıyor.

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