Partnerinizi gerçekten seviyor musunuz, yoksa geçici bir duygu mu? İşte anlamanın yolu...

Hayattaki en önemli şey nedir denildiği zaman çoğu kişi sevgi, aşk diye yanıt verir. Aşık olduğumuz kişileri hayatımızın en özel yerine koyarız ancak hissettiğimiz bu hissin gerçek sevgi olup olmadığından her zaman emin olamıyoruz. Peki karşımızdakini gerçekten sevip sevmediğimizi nasıl anlarız?

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Hayattaki en güzel şeylerin başında aşık olmak, sevmek ve sevilmek gelebilir. Birisine aşık olduğumuzda her zaman sevdiğimiz insanla bir arada olmak isteriz. Onunla konuşmak ve birlikte vakit geçirmek bizi dünyanın en mutlu insanı yapar. Hayatımızı her zaman iki kişilik planlarız. Peki bu kişiyi gerçekten sevip sevmediğimizden ne kadar emin olabiliriz?

İşte bunu anlamanın yolları...

Her an yanında olmak istersiniz

Birini gerçek anlamda sevdiğinizde vaktinizin neredeyse tamamını onun yanında geçirmek istersiniz. Onunla daha çok yakın olabilmek için çeşitli yollar arayışına girersiniz.

Birlikte hiç konuşmadan yan yana oturmak bile mutlu olmanız için yeterlidir. Bu kişiyle keyifli vakit geçirmek her zaman sizi daha çok heyecanlandırır. Eğer gerçekten birini sevdiğinizi anlamak istiyorsanız onunla ne kadar vakit geçirmek istediğiniz aklınıza gelsin.

Düşüncenizde sürekli o vardır

Çalışırken, evde yalnızken ya da arkadaşlarınızla birlikteyken aklınızda sürekli o varsa gerçekten aşık oldunuz anlamına gelir. İnsanlar sevdikleri kişileri her saniye akıllarından çıkarmazlar.

Sürekli birlikte olduğu fotoğraflara bakarlar. Beraber geçirdikleri keyifli zamanlar hayal ederler. Ona karşı beslediğiniz sevgi her şeyin çok daha üzerinde ve öncelikli bir hal alır.

Kendinizi güvende hissedersiniz

Gerçekten bir insana aşık olduğunuz zaman kendinizi güvende hissedersiniz. Onun yanındayken başınıza kötü olayların gelmeyeceğini bilirsiniz. Kesinlikle şüphe duymazsınız. Hiçbir zaman ayrılmayacağınıza inanırsınız.

Kavga ettiğinizde veya tartıştığınızda bile kimin haklı olduğunun bir önemi olmaz. Kendinizi yanında tamamen güvende hissettiğiniz için huzurlu zamanlarınız olur. Onun yanındayken tam anlamıyla derin bir nefes alırsınız.

Herkesin onu sevmesini istersiniz

Gerçekten sevdiğiniz bir insanlar ilişki yaşarken hayatınızdaki her insanın onu sevmesini ve kabullenmesini beklersiniz.

Her şey size çok heyecanlı geldiği için aileniz de arkadaşlarınızın da onunla çok güzel vakit geçirmesini arzularsınız.

Bu durum oldukça doğal bir durumdur. En az sizin kadar herkes onu sevdiğinde dünyanın en mutlu insanı haline gelirsiniz. Sevdiklerinizin de sizin heyecanınızı ve mutluğunu paylaşmasını beklersiniz.