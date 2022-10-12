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Selen Görgüzel'in güzellik işlemleri hayret ettirdi! Sünnet derisinden sonra ayı kanı istiyor

Selen Görgüzel'in güzellik işlemleri hayret ettirdi! Sünnet derisinden sonra ayı kanı istiyor

Hamdi Alkan ile boşandıktan sonra özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Selen Görgüzel daha önce sünnet derisinde cilt bakımı yaptırmıştı. Bu olay hala konuşulurken, şarkıcı şimdi de yeni bir yöntem araştırdığını açıkladı. Vücuduna ayı kanı enjekte ettirmek istiyor.

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Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'dan boşanan ve son dönemde şarkıcılığa soyunan oyuncu Selen Görgüzel, geçtiğimiz günlerde sünnet derisi ile güzelleştiği video ile sosyal medyada olay yaratmıştı. Yeni doğan sünnet derisiyle genç kaldığını söyleyen Selen Görgüzel, aldığı tepkiler sonrası takipçilerine hakaret edip isyan etmişti.

Öpüşme sahnelerinden dolayı boşanmıştı

Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan ile şarkıcı Selen Görgüzel, 2014 yılında evlenmişlerdi. Ancak geçtiğimiz aylarda evliliklerini noktalamışlardı. 55 yaşındaki Hamdi Alkan, Selen Görgüzel'e 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı' boşanma davası açmıştı. 10 dakika süren duruşma salonundan ilk çıkan Görgüzel gözyaşlarına hakim olamamıştı. Bunu gören Alkan, boşandığı eşinin yanına giderek bir süre kendisiyle konuşmuştu. İddialara göre çiftin boşanma nedeni Görgüzel'in öpüşme sahnelerinden dolayıydı. 

Görgüzel boşanmasının ardından kendini aşka kapamadığını ve doğru insanı bulduğunda tekrar aşık olmak istediğini belirtmişti.

Sünnet derisiyle gençleşiyor

Selen Görgüzel, çocukların sünnet derilerinden elde edilen kök hücrelerle bakım yaptırdığını açıklamıştı.

Yaşlanmayı geciktirmek için sünnet derisinin kullanıldığı bu işlemle ilgili sosyal medyada "Çocuklarımızı kesiyorlar" tarzında yorumlarda bulunuldu. Görgüzel, bu yorumlara isyan etti.  Görgüzel, sosyal medyadaki bu yorumlara "Anlamadan araştırmadan abuk subuk yaptığınız yorumları silmiyorum ki cahilliğiniz ifşa olsun! Teneke gibi işiniz gücünüz boş boş ses çıkarmak." şeklinde cevap vermişti. 

"Teknoloji ve tıbbın büyük araştırmalar ve izinler sonucu geliştirdiği bir yöntemi vahşete çeviren felaket tellalları buyurun; Yeni doğan sünnet derisinden elde edilen fibroblast hücrelerinin, yüksek teknolojiye sahip laboratuvar ortamında, biyomühendislik teknikleri ile çoğaltılarak kişinin ihtiyaç duyduğu bölgeye enjekte edilmesine dayanan allojenik'tir. Yani kimsenin çoluğu çocuğu kesilip biçilmiyor hasta mısınız? El insaf yahu!"

Şimdi de ayı kanı enjekte ettirecek

Selen Görgüzel, önceki gün City’s Nişantaşı’nda görüntülendi. Güzelliğini annesine ve babasına borçlu olduğunu söyleyen Görgüzel, "Kendime bakıyorum, stresten uzak yaşıyorum ve doğru besleniyorum. Güzelliğin en önemli sırrı genetik!" dedi. 

Selen Görgüzel, ayı kanının kas ve kemik yapısına iyi geldiğini duyduğunu, bu yüzden ayı kanı enjekte ettirmek istediğini söyledi. Şu an araştırma aşamasında olduğunu belirtti. Görgüzel'in bu sözleri yine çok konuşulacak gibi duruyor.

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