BIST 3.555
DOLAR 18,59
EURO 18,05
ALTIN 999,45
HABER /  GÜNCEL

Çayı koy yoldayım diyen kaynananız bile tarif isteyecek fıstıklı saray muhallebisi tarifi

Çayı koy yoldayım diyen kaynananız bile tarif isteyecek fıstıklı saray muhallebisi tarifi

Hafif ve kolay tatlı tarifleri arayanlar için şahane bir lezzet fıstıklı saray muhallebisi tarifini sizler için derledik. Osmanlı mutfağından bugüne kadar ulaşan fıstıklı saray muhallebisi nasıl yapılır, sorusunun yanıtı malzememeleri ve püf noktalarıyla haberimizde.

Abone ol

5 çayınıza aniden misafirleriniz çıktıysa hem kolay hem de pratik bir tatlı tarifi ise size geldik. Tatlı deyince aklınıza hafif ve kolay tarifler geliyorsa doğru yerdesiniz. Hem hafif hem de kolay tatlı tariflerinden fıstıklı saray muhallebisini sizin için derledik. Fıstıklı saray muhallebisi için gerekli malzemeler listesinde; 1 litre süt, 1.5 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı buğday nişastası, 1 çay bardağı kıyılmış Antep fıstığı, biraz su, 2-3 parça damla sakızı veya 1 paket damla sakızlı vanilya

Üzeri için; Nar taneleri, file fıstık

İşin sırrı damla sakızında

Süt, şeker ve damla sakızını bir tencerede karıştırıp orta ateşte sürekli karıştırarak ısıtın. Nişastayı akışkan bir kıvam alacak şekilde soğuk su ile inceltin, ardından azar azar, karıştırarak tencereye ilave edin. 1-2 dakika sonra kıyılmış Antep fıstığını ekleyin ve muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirip ocaktan alın. Muhallebiyi suyla ıslattığınız bir kalıba aktarın. Üzerini nar taneleri ve file Antep fıstığı ile süsleyin. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapın. 

İşte damak çatlatan bir muhallebi yapmak için bilmeniz gereken püf noktaları

İşte muhallebi yapımının püf noktaları:

*Nişasta kolay topaklanan bir gıda maddesidir. Muhallebiyi hazırlamaya başlarken ilk adımınız, mutlaka başka bir kap içinde kullanacağınız nişastayı az miktarda süt ile çırparak açmak olmalıdır. 
*Muhallebinizi pişirirken pürüzsüz olması için ocaktan alıncaya kadar sürekli karıştırmanız ve topakları ezmeniz gerekir.
*Muhallebi kıvam aldıktan sonra üzerinde baloncuklar oluşmaya başlamışsa eğer, kaselere paylaştırabilirsiniz.
*Muhallebi yapılışı tamamlanıp kaselere doldurulduktan bir süre sonra üzerinde kaymak gibi bir tabaka oluşur. Bunu engellemek için kaplara paylaştırılan muhallebiler henüz soğumadan üzerine streç film sararak kapatın ve bu şekilde soğumaya bırakın.
*Hazırladığınız muhallebiyi vanilya özütü ya da küçük bir parça damla sakızı katarak aromalı hale getirebilirsiniz; renk ve kıvam vermesi için de 1 adet yumurta sarısı ekleyebilirsiniz.
*Nişastanız kalmadıysa da orta boy tencerede süt, un ve şekeri çırpın. *Daha sonra kısık ateşte kaynayana kadar pişirin. Topaklanma olmaması için pişerken sürekli karıştırın. Kaynadıktan sonra ocağı kapatmadan tereyağı ve vanilya eklenerek ocaktan alın. Kıvamı normal muhallebiden biraz daha farklı olsa da günü kurtaracaktır.

ÖNCEKİ HABERLER
Akşener Erdoğan'a 'hodri meydan' dedi: Bütün milletvekillerime talimat veriyorum...
Akşener Erdoğan'a 'hodri meydan' dedi: Bütün milletvekillerime talimat veriyorum...
Altın Yatırımında Yılın Fırsatını Kaçırmayın!
Altın Yatırımında Yılın Fırsatını Kaçırmayın!
Hadise, Mehmet Dinçerler suskunluğunu bozdu! Olay sözler: 'Bana yapılan ataklar sonrası..."
Hadise, Mehmet Dinçerler suskunluğunu bozdu! Olay sözler: 'Bana yapılan ataklar sonrası..."
Bakan Koca duyurmuştu! Mesai dışı muayenede yeni detaylar MHRS'den randevu alınacak
Bakan Koca duyurmuştu! Mesai dışı muayenede yeni detaylar MHRS'den randevu alınacak
Bolu'da akıllara durgunluk veren ölüm! Rampada kayan kamyondan atladı...
Bolu'da akıllara durgunluk veren ölüm! Rampada kayan kamyondan atladı...
Togg alacakları ilgilendiren önemli gelişme! Togg CEO'su Gürcan Karakaş duyurdu
Togg alacakları ilgilendiren önemli gelişme! Togg CEO'su Gürcan Karakaş duyurdu
Selen Görgüzel'in güzellik işlemleri hayret ettirdi! Sünnet derisinden sonra ayı kanı istiyor
Selen Görgüzel'in güzellik işlemleri hayret ettirdi! Sünnet derisinden sonra ayı kanı istiyor
Partnerinizi gerçekten seviyor musunuz, yoksa geçici bir duygu mu? İşte anlamanın yolu...
Partnerinizi gerçekten seviyor musunuz, yoksa geçici bir duygu mu? İşte anlamanın yolu...
Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez İYİ Parti saflarına geçti: Bildiklerimi bilseniz duyduklarımı duysanız...
Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez İYİ Parti saflarına geçti: Bildiklerimi bilseniz duyduklarımı duysanız...
Denizlerin prensi lüfer kilosu 320 liradan satılıyor
Denizlerin prensi lüfer kilosu 320 liradan satılıyor