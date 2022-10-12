Hadise, Mehmet Dinçerler suskunluğunu bozdu! Olay sözler: 'Bana yapılan ataklar sonrası..."

Hadise ile Mehmet Dinçerler 5 ay önce dünyaevine girmişti. Çiftin sessiz sedasız başlayan aşkları boşanma aşamasında yapılan açıklamalarla, paylaşımlarla ve ortaya atılan birçok iddia ile magazin gündemini kasıp kavurmuştu. Geçtiğimiz haftalarda tek celsede boşanan Hadise uzun süren suskunluğunu katıldığı konferansta bozdu ve eşi Mehmet Dinçerler'e gönderme yaparak çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Ünlü şarkıcı Hadise ile iş adamı Mehmet Dinçerler 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda dünyaevine girmiş, ünlü çift 5 ay sonra boşanacaklarını açıklamasıyla herkesi şoke etmişti. Hadise'nin psikolojik baskı gördüğü iddiasıyla açtığı boşanma davası geçtiğimiz hafta Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülmüş ve ikili tek celsede boşanmıştı. Boşanma kararı sonrası ortaya atılan birçok iddia gündeme bomba gibi düşerken iki ünlü ismin yaptıkları da çok konuşulmuştu. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle dün Hülton İstanbul Bosphorus'ta düzenlenen konferansa katılan 36 yaşındaki şarkıcı Hadise suskunluğunu bozdu ve eksi eşi Mehmet Dinçerler'e gönderme yaparak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hadise boşanma kararını böyle duyurmuştu

5 aylık evliliğini sonlandırma kararı alan Hadise soyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullanarak ayrılığı açıklamıştı.

Hadise daha sonra boşanmak için dilekçe verdi

Mehmet Dinçerler'den ayrılma kararı alan ünlü şarkıcı Hadise, daha sonra harekete geçerek Beykoz Adalet Sarayı'na gitmiş ve boşanmak için dilekçe vermişti. Dilekçede, "Davalı tarafın bu davranışları, zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaşmıştır. Bu psikolojik baskılar müvekkili oldukça yıpratmış ve sadece kişisel hayatını değil, kamuoyuna yansıdığı üzere sanat hayatını da etkileyecek boyuta varmıştır. Bu nedenle, taraflar arasında karşılıklı olarak uyumsuzluklar kendini göstermiş, ayrı yaşamaya başlamışlar ve evlilikleri fiilen sona ermiştir. Tarafların bundan böyle birlikte yaşamaları mümkün değildir" ifadeleri dikkat çekerken magazin gündemini sallayan psikolojik baskı iddiaları o dönem oldukça çok konuşulmuştu.

Bu iddialar çok konuşuldu

Sessiz sedasız başlayan aşk oldukça olaylı bitmiş, ortaya atılan iddialar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Düğünde takılan takılarla ilgili yaşanılan anlaşmazlıklar, Hadise'nin psikolojik baskı görmesi ve Mehmet Dinçerler'e borç para vermesi, Dinçerler'in ayrıldıktan sonra hediye ettiği 3 milyon TL değerindeki yüzüğü geri istemesi, bunun üzerine ünlü şarkıcının konserinde iddia edilen yüzüğü parmağından çıkararak fırlatması ve son olarak ayrılık kararı sonrası Hadise ile yaşadığı evi terk ederken ünlü iş adamı Dinçerler'in değerli gördüğü eşyaları da beraberinde götürdüğü iddiaları çok konuşulmuştu.

5 aylık aşk 5 dakikada bitti

Boşanma kararı sonrası ortaya atılan iddiaların gölgesinde çift, Beykoz Aile Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya katılmamıştı. İki tarafında avukatları mahkeme salonunda hazır bulunurken Hadise ve Mehmet Dinçerler karşılıklı anlaşma ile tek celsede boşanmış, böylelikle 5 ay önce başlayan aşk 5 dakikada resmen sona ermişti.

Hadise, Mehmet Dinçerler suskunluğunu bozdu

Ünlü şarkıcı Hadise, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle dün Hülton İstanbul Bosphorus'ta düzenlenen konferansta konuştu. 36 yaşındaki ünlü popçu, kendisi ve annesi Gülnihal Hanım hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunurken dikkat çeken o sözleri eski eşi Mehmet Dinçerler'e gönderme olarak yorumlandı.

'Bana yapılan ataklar sonrası..."

Güzel şarkıcı Hadise, boşanmanın ardından bu yıl İstanbul’da sekizincisi düzenlenen Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı’na katıldı. UNICEF Türkiye'nin Çocuk Hakları Savunucusu olan Hadise, konferansın son bölümünde sahneye çıkarak soruları yanıtladı. Konferansta adeta içini döken ünlü isim eski eşi Mehmet Dinçerler'e de gönderme yaparak, "Bana yapılan ataklar sonrası 'Neden bunu yaşıyorum? demiyorum. Beni ezeceklerini zannediyorlar. Öyle bir şey yok. Ben güçleniyorum! Siz sadece konuşun" ifadelerini kullandı.

"Fırında çalıştım, ırkçılık yaşadım"

Konferansta önemli açıklamalar yapan ünlü şarkıcı Hadise, küçük yaşta hem okuyup hem çalıştığını ifade ederken "15 yaşındayken fırında işe girdim çalıştım. O yüzden hayallerinin peşinden koşabilmek nedir çok iyi bilirim" dedi. Öte yandan Belçika’da ayrımcılık, ırkçılık yaşadım diyen ünlü isim "Pis Türk lafını çok duymuşumdur. O yüzden hep daha iyi olmak için kendimi zorladım ve başardım" ifadelerini kullandı.