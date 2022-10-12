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Bakan Koca duyurmuştu! Mesai dışı muayenede yeni detaylar MHRS'den randevu alınacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Koca duyurmuştu! Mesai dışı muayenede yeni detaylar MHRS'den randevu alınacak

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından, mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulünün başlandığı duyuruldu.Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Aziz Ahmet Surel, Beyaz Reform kapsamında uygulamaya giren EK Ödeme Yönetmeliği ile köklü değişiklikler yapıldığını söyledi ve önemli detaylar aktardı. Artık mesai saati dışında da muayene olmak mümkün değişiklik sadece bununla da bitmiyor.

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Mesai saatleri dışında çalışan sağlık personelinin, bu hizmet karşılığında teşvik ödemesi alacağını anlatan Dr. Surel, gündüz imkan bulamayanların da farklı zaman dilimlerinde muayene olabilme şansını yakalayabileceklerini vurguladı.

Surel, şu an en çok muayene başvurularının yapıldığı alanlardan dahiliye, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve psikiyatri alanlarında hizmet verildiğini ve talep doğrultusunda diğer kliniklerde de uygulamanın başlayacağını bildirdi.

Mesai sonrası çalışacak kliniklerdeki hizmet saatlerinin değişiklik gösterebildiğini belirten Surel, "Bazı kliniklerimiz 17.00-19.00, bazıları 17.00-22.00 arasında olabiliyor. Yine bazı kliniklerimiz bu saatlerde bir poliklinik bazıları ise dokuz poliklinik açabiliyor. Bu hem vatandaşların hem hizmet verecek sağlık ekibinin talebine göre değişebiliyor." dedi.

MHRS üzerinden işlem yapılacak

Surel, mesai saatleri dışında hizmet alımı için yine Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden işlem yapılabileceğini aktararak, "Vatandaşlarımız 182'yi arayarak başvuru yapabilir ya da MHRS üzerinden yapabilir. Vatandaşımız sisteme girip, hastaneyi seçerek, mesai saatleri ya da mesai saatleri dışındaki başvuru kısmına ulaşıyor ve kendilerine uygun olanı seçerek randevusunu alabiliyor." bilgisini verdi.

Tahlil de yapılacak

Başhekim Surel, mesai saatleri dışında hekimin isteyeceği bazı tetkiklerin de yine aynı saatlerde hastanede yapılabileceğini ifade ederek, "Hekimin istem verdiği kan, idrar tahlilleri gibi temel tetkikler ve görüntüleme tetkikleri yapılabilecek, ileri seviye işlemler için ise randevu verilebilecek." dedi.

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