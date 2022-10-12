Bolu'da akıllara durgunluk veren ölüm! Rampada kayan kamyondan atladı...
BOLU'nun Kıbrıscık ilçesinde, rampada kayan kamyondan atlamak isteyen sürücü aracın altında kalarak hayatını kaybetti.Abone ol
İbrahim Karakaya idaresindeki tavuk kasası yüklü kamyon, rampa çıkarken geri kaymaya başladı. Aracı durduramayınca atlamak isteyen sürücü kamyonun altında kaldı.
Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, Karakaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.