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Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Hastane randevularında yeni dönem başladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Hastane randevularında yeni dönem başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beyaz Reform kapsamında, mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulünün başladığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Hastane randevularında yeni dönem başladı

Hastane randevularında yeni dönem başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından "Beyaz Reform" paylaşımında bulundu.

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Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Hastane randevularında yeni dönem başladı

Hekimlerin hastalarla yeterince ilgilenebilmesi, hekimlik kararlarını daha sağlıklı koşullarda vermesi açısından, kısa sürede çok hasta bakılmasını sakıncalı bulduklarını vurgulayan Koca,  "Bilinen nedenlerle artan hasta talebi içinse mesai sonrası, teşvikle, isteğe bağlı hasta kabulünü mümkün hale getirdik. Mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü başladı." bilgisine yer verdi.

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Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Hastane randevularında yeni dönem başladı
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Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Hastane randevularında yeni dönem başladı
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