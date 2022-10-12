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Yargıtay'a 10 yeni üye seçildi! Getirilen isimler arasında o da var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yargıtay'a 10 yeni üye seçildi! Getirilen isimler arasında o da var

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargıtay'a 10 yeni üye seçti. Üyeler arasında, İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da bulunuyor.

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Edinilen bilgiye göre, HSK Genel Kurulu, boş bulunan Yargıtay üyelikleri için bugün seçim yaptı.

Yapılan seçimde, HSK Teftiş Kurulu Başkanı Abdullah Alacahan, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Alpaslan Azapağası, Anayasa Mahkemesi Başraportörü Hamit Yelken, hakim Döndü Deniz Bilir, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, HSK Başmüfettişi Necmi Apaydın, Ali Murat Soylu, Deniz Gül, Nurullah Bodur'un yanı sıra;

2020'de İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi hakim Emine Erdoğan Yargıtay üyeliğine getirildi.

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