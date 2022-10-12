Nergiz Bagieva'ya dehşeti yaşatmıştı taksici konuştu! Meğer ünlü şarkıcının amacı...

O sırada şarkıcının aracına çarpan taksici bir şey olmamış gibi yoluna devam edince genç kadın korna çalıp durmasını istedi. Araçtan inen taksi şoförü önce hakaretler savurdu ardından genç şarkıcıyı darp etti. Burnunda çatlak oluşan, dudağı patlayan ve cep telefonu kırılan Nergiz Begieva polise giderek şikayetçi oldu.