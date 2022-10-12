Nergiz Bagieva'ya dehşeti yaşatmıştı taksici konuştu! Meğer ünlü şarkıcının amacı...
Azerbaycanlı şarkıcı Nergiz Bagieva İstanbul'da aracıyla evine dönerken bir taksi ile ufak bir kazaya karıştı. Bagieva, kaza sonrası taksicinin kendisini darp ettiğini öne sürdü. Genç şarkıcının burnu çatladı dudakları kanlar içinde kaldı. 'Taksici dehşeti' başlığıyla haberlere taşınan o olayda taksici bakın neler söyledi...
10 yıldır İstanbul'da ikamet eden Azerbaycanlı şarkıcı Nergiz Bagieva geçtiğimiz günlerde sabaha karşı akıl almaz bir olay yaşadı. Beyoğlu'nda iş yerinden çıkmış evine doğru giderken bir taksi onun aracını sağ tarafından geçmek istedi.
O sırada şarkıcının aracına çarpan taksici bir şey olmamış gibi yoluna devam edince genç kadın korna çalıp durmasını istedi. Araçtan inen taksi şoförü önce hakaretler savurdu ardından genç şarkıcıyı darp etti. Burnunda çatlak oluşan, dudağı patlayan ve cep telefonu kırılan Nergiz Begieva polise giderek şikayetçi oldu.
Yaşadıklarını anlatan Bagieva; "Arkadaşlarımdan ayrıldıktan sonra saat:05.00 sıralarında evime doğru giderken sağımdan beni geçmeye çalışan araç aracımın ön sağ kısmına çarptı. Arabamda hasar oluştu. Ben araca korna çalınca aracıma çarpan bu ticari araç durdu ve içerisinden şoförü indi.
"Saçımdan tutarak yumrukladı"
Ben araçtan inerek kendisine ne yapıyorsun dediğimde bu şahıs beni saçımdan tutarak yüzümü yumruklamaya başladı. Konuşmakta zorluk çekiyorum. Ardından kafamı yolda bulunan demir bariyerlere vurmaya başladı. Darp edilmenin etkisiyle dudağım patladı burnumda ve çenemde ağrılar bulunmakta.