Balık pişirirken bu hatayı yaparsanız zehirlenebilirsiniz!

Omega-3 deposu olan balık, sağlık açısından oldukça faydalı bir besin. Severek tüketilen balığı pişirmek için birçok farklı yöntem bulunuyor ancak bu yöntemlerden bazıları korkunç sonuçların ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. İşte zehirlenmeye kadar götürecek o pişirme şekilleri.

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Balık, oldukça faydalı ve bir o kadar da sevilen bir besin. Omega-3 bakımından oldukça zengin olan bu şifa deposu, yanlış pişirildiğinde zehirlenmeye kadar götürebiliyor. Peki balığı pişirirken nelere dikkat etmeliyiz?

Çok farklı şekillerde pişirilebilen balıklar pişirdiğiniz şekle göre lezzet ve etkisini değiştirebiliyor. Genellikle kullanılan ızgara, fırın ve kızartmanın yanında füme balıklar da sıklıkla tüketiliyor. Uzmanlar füme balıklar hakkında oldukça önemli uyarılarda bulunuyor.

Yaşlı ve hamileler dikkat

Özellikle yaşlıların ve hamileler için füme balık oldukça tehlikeli olabiliyor. Füme balık nadir görülen bir listeria gıda zehirlenmesi olasılığına sebep olabiliyor. Füme somon gibi yemeye hazır füme balıklar, listeriosise sebep olan bakterileri içinde barındırabiliyor. Pek çok insan bu zehirlenme sonrası belirti göstermiyor veya ağrı ve ishal gibi problemler yaşıyor.

Tütsülenmiş balıkları iyi pişirin

65 yaşın üzeri kişiler, hamile kadınlar ve kanser gibi altta yatan tıbbi durumları olan veya bağışıklık sistemi zayıflamış olan kişiler, tütsülenmiş balıkları yemeden önce iyice mutlaka balığın iyice piştiğinden emin olması gerekiyor. FSA, tütsülenmiş balıkları sıcak olana kadar pişirmenin tehlikeli bakterileri öldüreceğini ve herkesin yemesini güvenli hale getireceğini belirtiyor.

Bebekler, yaşlılar veya bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için listeriyoz, sepsis veya menenjit gibi ciddi ve yaşamı tehdit eden sorunlara sebep olabiliyor. Hamileyken listeriyoz almak, düşük veya ölü doğuma sebep olabiliyor. Gıda Standartları Ajansı (FSA), 2020'den bu yana, sekizi Birleşik Krallık'ta devam eden bir salgının bir parçası olarak 14 listeriosis vakası kaydedildiğini açıkladı

Son kullanma tarihine önem gösterin

Genel halk için listeria sebebiyle ciddi şekilde hastalanma riskleri oldukça düşük olsa da, savunmasız insanların dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle 65 yaş üstü, hamile kadınlar ve bağışıklığı zayıf olanlar tütsülenmiş balık yemeye hazır tüketmenin devam eden riskleri her zaman göz önünde bulundurmalı. Bu gruplardan herhangi biri hazır füme balık tüketiyorsa, yemeden önce iyice pişirildiğinden emin olmalı. İnsanlar bunun yanı sıra, soğutulmuş yemeye hazır füme balıkları 5C (41F) veya altında soğuk tutarak, ürünleri her zaman son kullanma tarihlerine bakarak kullanarak, etiketteki saklama talimatlarını izleyerek ve sonuna kadar pişirerek riski en aza indirebilirler.