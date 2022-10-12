Yedikçe yediren sadece 5 malzemeli semizotu salatası tarifi

Şİmdiden akşama acaba ne yapsam diye kara kara düşünenlerdenseniz size her yemeğin yanında giden, ferahlatıcı ve hafif bir salata tarifi hazırladık; yoğurtlu semizotu salatası. Sadece 5 malzeme ile şip şak yapacağınız bu salata yedikçe yedirecek. A, B1, B2,B6, C, E, gibi vitaminleri de barındıran semizotunun faydaları bunlarla da bitmiyor.

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İster 5 çayınıza ister akşam yemeğinin yanına yapabileceğiniz, yiyenlerin bir tabak daha isteyeceği nefis bir tarifle geldik. İçinizi ferahlatacak, hafif ve bir o kadar da lezzetli tarifimiz adı; yoğurtlu semizotu salatası Semizotu, faydaları saymakla bitmeyen önemli bir besin kaynağı. Demir, kalsiyum, potasyum ve C vitamininden zengin olan semizotunu sofralarınızdan eksik etmeyin. Özellikle kış aylarının hissedilmesi ile başlayan hastalıklar için de semizotu ile gardınızı alın. İşte yoğurtlu semizotu salatası

Yoğurtlu semizotu salatası tarifi

1 demet semizotu

1 küçük kase haşlanmış nohut

2-3 adet közlenmiş kapya biber

2 yk mısır

🌿Sosu için

1 sb süzme yoğurt

2-3 yk yoğurt

1 yk mayonez

1 diş sarımsak rendesi

1/2 çk tuz

🌿Yapılışı

Semizotunu ayıklayın. Yıkayıp kurulayın. Kapya biberi küpler halinde doğrayın. Mısırın suyunu süzdürün. Geniş bir kaseye tüm malzemeleri ekleyin. Sosu için gerekli malzemeleri karıştırıp üzerine aktarın. Bütün malzemeleri karıştırarak servis yapın. Afiyet olsun

Omega 3 için semizotu tüketin

Doymamış yağ asitlerinden; özellikle omega 3 yağ asitleri, a-linolenik asit, EPA, DHA, glutatyon, glutamik asit ve aspartik asit bakımından zengin olan semizotu, bu özelliklerinden dolayı kalp damar sağlığını koruyucu etki gösteriyor.

Semizotu yiyin, kolesterolü düşünmeyin

Semizotu, faydaları arasında kötü kolesterolü düşürücü özelliği de bulunduğu için önemli bir besin kaynağıdır. Bu sayede kan basıncının dengelenmesinde önemli rol oynar.

Semizotu bakteri düşmanı

Semizotu, faydalarından bolca yararlanılması gereken bir sebze. Semizotunun bakteri ve mantar üremesine karşı koruyucu etkiye sahip olduğunu biliyor muydunuz? Bu lezzetli besin, bu sayede vücudu hastalık yapıcı mikroorganizmalara karşı da koruyor.

Kanser tedavisinde beslenmeye destek

Antioksidan ve antiinflamatuar etkisinden ötürü semizotu bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve kanser gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde de kullanılıyor. İdrar söktürücü ve toksin temizleyici özelliğe sahip olan semizotunun, böbrekteki kumu ve taşı döktüğü, dizanteri ve hemoroid problemlerinde olumlu etki gösterdiği çalışmalar ile kanıtlanmıştır.

Bağırsakları lifle mutlu ediyor

Baharın şifalı besini, içerdiği yüksek oranlı lifiyle kabızlığı önlüyor, kabızlık çekenlere bağırsakları çalıştırarak fayda sağlıyor. İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde, günümüzün önde gelen şikayetlerinden olan yorgunluk, halsizlik ve depresyona da iyi geliyor. Bilişsel fonksiyon ve büyüme, gelişmeyi destekliyor.