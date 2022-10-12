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'Suda indirim' kararı mahkemede! Yüzde 50 indirim...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
'Suda indirim' kararı mahkemede! Yüzde 50 indirim...

 ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB), Belediye Meclisinin su bedeline yüzde 50 indirim kararının iptali için mahkemeye başvurdu.

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ABB'den yapılan açıklamada, Belediye Meclisinde AK Parti Grubu'nun, "zaten maliyetinin yarısına ücretlendirilen su tarifelerine yasa dışı olduğunu bile bile yüzde 50 indirim önergesi" verdiği belirtildi.

"Çoğunluğun tahakkümüyle" bu teklifin kabul edildiği ifade edilen açıklamada, ABB'nin, kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için dün detaylı bilgilendirme yaparak mahkemeye başvurduğu bildirildi.

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