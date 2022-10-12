Birikmiş alacağınız olabilir! Hemen e-Devlet hesabınıza bakın dikkat süresi var!
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kademeli olarak iş yerlerinde zorunlu kılınmaya başlandı. Çoğu insan ise durumdan bir haber. Her ay maaşınızdan kesilen bir miktar para adınıza yatırılıyor. Sizin de birikmiş paranız olabilir. Hemen e-Devlet hesabınıza girin ve kontrol edin. BES parası nasıl kontrol edilir, nereden çekilir? Bu hususa dikkat!
Çok sayıda çalışan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile şahıs ödemelerinde biriken paralardan habersiz. Sizin de hesabınızda birikmiş paranız olabilir. Hemen şu adımı uygulayıp kontrol edin.
Sigortalı çalışan herkes Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil. Her ay maaştan belirli bir miktar kesinti gerçekleştiriliyor ve adınıza söz konusu bölüme yatırılıyor.
Çok sayıda vatandaşın durumdan habersiz olması nedeniyle paralar zamanla katlanarak birikebiliyor ve ortaya büyük meblağlar çıkabiliyor.
Nasıl sorgulanır?
BES miktarınızı sorgulamak için yapmanız gereken çok basit. e-Devlet'inize girip arama motoruna “Takasbank” yazın. En üstte açılan sekmeye tıkladığınızda sistemde birikmiş paranız olup olmadığı karşınıza çıkacak.