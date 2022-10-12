Demet Evgar aşka geldi eşinin doğum gününü bu sözlerle kutladı

Demet Evgar, işletmeci Levent Babataş ile sade bir nikah töreniyle dünya evine girmişti. Demet Evgar, 18 Ağustos tarihinde kızı Mavi'yi kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı. Şimdilerde ekranlardan uzak bebeğiyle ilgilenen 42 yaşındaki Evgar, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla eşi Levent Babataş'ın doğum gününü kutladı.

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Altı yıllık sevgilisi Levent Babataş ile geçtiğimiz mart ayında nikâh masasına oturan ve hamile olduğu öğrenilen Demet Evgar, 18 Ağustos tarihinde kızı Mavi'yi kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı. Şimdilerde bebeğiyle ilgilenen 42 yaşındaki Evgar, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla eşi Levent Babataş'ın doğum gününü kutladı.

Oyuncu Demet Evgar, geçen Mart ayında 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile nikâh masasına oturmuştu. Ardından ünlü oyuncunun hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

Anadolu usulü baby shower

Günümüzde nerdeyse moda haline gelen baby shower yapmak yerine Anadolu geleneği olan 'anneliğe geçiş kutlaması' yapan Evgar, bu anları; "Analığı, yaratımı; Mavi ile kız kardeşlerimle, şarkılarla, dualarla, masallarla, danslarla onurlandırdığımız günümüz kutlu olsun" notuyla paylaşmıştı.

Demet Evgar, birkaç hafta sonra da kına gecesi düzenlemişti. Kutlamada konsepte uygun kıyafetler giyen oyuncu, yakın arkadaşlarıyla eğlenceli anlar yaşamıştı. Eline kına yaktıran Evgar'ın karnı burnunda göbek atması sosyal medyada gündem olmuştu.

''İkinci kez evleniyoruz''

Ardından mart ayında nikah masasına oturduğu Levent Babataş ile Emirgan'daki evinde tekrar bir düğün organize eden Evgar, "İkinci kez evleniyoruz, yakın dostlarımız ve ailelerimiz de bizi mutlu günümüzde yalnız bırakmadı. Şimdi de arkadaşlarımız ile eğleneceğiz" demişti.

Kızlarının adını Mavi koydular

Demet Evgar ve Levent Babataş çiftinin Mavi adını verdikleri bebekleri 18 Ağustos tarihinde dünyaya gelmişti. Özel bir hastanede gerçekleşen doğuma doktor, ebe ve doğum psikoloğundan oluşan "Keşkesiz Doğum" adını verdikleri ekip eşlik etmişti. Doğum sonrası Demet Evgar ve Mavi bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilmişti. Evgar, ekranlardan uzak minik kızıyla ilgilenmeyi tercih ediyor.

Eşinin doğum gününü kutladı

Şimdilerde anneliğin keyfini çıkaran Demet Evgar, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla eşi Levent Babataş'ın doğum gününü romantik sözlerle kutladı. Eşiyle çekilen karelerini yayınlayan ünlü oyuncu, paylaşımına; "Seninle hayal kurmaya ve onları tek tek gerçekleştirmeye bayılıyorum. akım arkadaşım, dünya kız çocukları gününde doğan canım sevgilim. İyi ki doğdun" notunu düştü.

42 yaşındaki Evgar'ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi. Sevenleri "İyi ki varsınız nice hayalleriniz birlikte gerçekleşsin", "Her şey gönlünüzce olsun" gibi yorumlarla çifti tebrik etti.