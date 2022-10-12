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Aşağıdan küfür edip ‘atlayamazsın’ dediler 7. kattan atladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aşağıdan küfür edip ‘atlayamazsın’ dediler 7. kattan atladı

Ankara’da 20 yaşındaki bir genç, misafir olarak gittiği arkadaşının 7. katındaki evinin balkonundan atlayarak intihar etti.

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Olay, dün saat 14.00 sıralarında Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi’ndeki bir site içerisinde 11 katlı apartmanda meydana geldi.

İddialara göre bunalımda olan 20 yaşındaki Ahmet Acar, misafirliğe geldiği arkadaşının evinin balkon demirine çıktı. Alkollü olduğu da ileri sürülen genç, 7’nci katta bulunan evin balkonundan kendisini aşağıya bıraktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunda kırıklar oluşan ve kanlar içerisinde kalan Acar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pursaklar Devlet Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

“Aşağıya bakıp da ‘Hadi görüşürüz’ dedi ve atladı”

Olayın tanıklarından Sümeyye Soysal, “Balkona çıkmıştım. Birisi balkon demirlerinin üzerine çıkmıştı. Sonra aşağıya bakıp da ‘Hadi görüşürüz’ dedi ve atladı. Normal birisinin yapacağı bir hareket değildi. Ayağının ve ellerinin kırıldığını söylediler. Misafirmiş burada. 7’nci kattan atlamış. Durumu çok ağırdı. Vücudunda morluklar vardı” ifadelerini kullandı.

Bir diğer tanık Mustafa Daldal ise “Vatandaşlar toplanmıştı. Bir genç ayakkabılarıyla birlikte balkona çıkmış. Aşağıdan küfür etmişler, ‘Atlayamazsın’ demişler. Misafir olarak gelmiş. Atladıktan hemen sonra ölmüş. 7’nci kattan ayakkabılarıyla beraber atlamış. Demek ki içeride bir tartışma çıkmış” dedi.

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