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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'a indi! Putin'le görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'a indi! Putin'le görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya indi. Erdoğan'ı, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev resmi törenle karşıladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye- Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4'üncü toplantısı ile Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6'ncı zirvesine katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti.

Esenboğa Havalimanı'ndan hareket eden Erdoğan'ın uçağında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

Putin'le bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Astana'ya yapacağı 2 günlük resmi ziyaretin ilk gününde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya gelecek. Ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4'üncü toplantısına katılacak ve Tokayev'le ortak basın toplantısı yapılacak.

Ziyaretin 2'nci gününde ise, önce Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

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