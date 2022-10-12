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10. hafta maçlarının hakemleri! Beşiktaş-Trabzonspor maçını yönetecek isim belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
10. hafta maçlarının hakemleri! Beşiktaş-Trabzonspor maçını yönetecek isim belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri belli olurken, nefeslerin tutulduğu Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesini yönetecek isim de açıklandı.

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Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Buna göre  Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesini Ali Şansalan yönetecek.

Ligde 10. hafta maçlarının hakemleri şöyle:

14 Ekim Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

15 Ekim Cumartesi:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan

17.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Arabam.com Konyaspor-Gaziantep FK: Çağdaş Altay

20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray: Arda Kardeşler

16 Ekim Pazar:

17.00 Medipol Başakşehir-İstanbulspor: Erkan Özdamar

20.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Ali Şansalan

17 Ekim Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Bitexen Giresunspor: Bahattin Şimşek

20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

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