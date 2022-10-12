Şampuanına bunu karıştır saç dökülmesi dursun! İşte Aloe veralı şampuan tarifi

Saç dökülmesi özellikle son yıllarda hem kadın hem de erkeklerde ciddi bir sorun haline geldi. Her ne kadar uzmanlar yediklerimiz, içtiklerimiz, stresli yaşam buna neden olabilir dese de aslında doğal yollarla buna dur demek elimizde. Sizler için çok kolay hazırlayabileceğiniz aloe veralı doğal şampuan tarifini anlatacağız.

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Saç dökülmesi giderek artan, yıllar geçtikçe daha fazla kişiyi mağdur eden sorunlardan biri haline geldi. Her yolu denedim, her şeyi yaptım ama saçım hala dökülüyor diyenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bunda içinde bulunduğumuz hayat şartları, yeme alışkanlıklarımız da çok etkili tabiki. Peki kendi şampuanınızı evde kendiniz yapmayı denediniz mi? Sizler için saç dökülmesine dur diyecek çok kolay hazırlayabileceğiniz aloe veralı doğal şampuan tarifini anlatacağız. Mutlaka deneyin...

"Aloe vera, son zamanlarda en popüler bitkilerden biri haline geldi. Doğal bir kozmetik ürün olan bu bitki hem cilde hem de saça çok faydalı. Aloe verayı saçlarınıza en kolay duş sırasında uygulayabilirsiniz.

Saç dökülmesini engellemek için, iki kat hızlı saç uzatmak için,saçlara hacim ve parlaklık vermek için, saç derisindeki kepek, kaşıntı gibi sorunları gidermek ve yıpranmış saçları onarmak için haftada 2 kez saçlarınızı bu karışımla yıkayabilirsiniz.

Saçlar uzun ise malzemeler 2 ölçü kullanılmalı, karışım bir hafta buzdolabında bozulmaz 3 gün ara ile saç derisine masajla uygulanır kalanı saçlara sürülür köpürtüldükten sonra durulanır.

Aloe veralı şampuan tarifi malzemeler

300 ml damıtılmış su

1/3 su bardağı kastil sabunu

Birkaç damla jojoba yağı

1 su bardağı aloe vera jeli

1 kapsül E vitamini yağı

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Hazırlanışı:

Bir tencereye rendelenmiş kastil sabunu ve suyu ekleyin, eriyene kadar karıştırın. Ardından aloe vera jeli, E vitamini yağı ve jojoba yağını ekleyin, iyice karıştırın.

Karışımı bir şampuan şişesine dökün. Şampuanı kullanmadan önce mutlaka çalkalayın. Aloe vera şampuanını buzdolabında 1 ay kadar saklayabilirsiniz.

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Bu şampuanın içinde yer alan her malzeme, saç için ayrı fayda sağlıyor. Jojoba yağı saçların hızla uzamasını sağlarken aynı zamandan nemlendiriyor, besliyor ve kepeklenmeyi önlüyor. E vitamini, saçlarda yağ üretimini ve pH seviyesini normalleştiriyor, kan dolaşımını artırıyor ve böylece büyümeyi destekliyor.

Aloe vera, anti-mikrobiyal ve mantar önleyici özelliklere sahip. Ayrıca, anti-enflamatuar özelliklerden dolayı saç derisini koruyor. Saçları yumuşatıyor ve ipeksi yapıyor.