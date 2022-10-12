Ceza yiyen taksicinin polise söyledikleri şoke etti kısa süre sonra özür diledi
Taksim Meydanı'nda polis ekiplerinin denetiminde ceza yiyen taksici, "Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz" dedi. Kısa süre sonra hatasından dönen taksici polisten özür diledi
İstanbul'da taksici vakalarına bir yenisi daha eklendi. Kısa mesafeye yolcu almayan, uzun yol dolaştıran taksiciler bu kez de görevini yapan trafik polislerine söyledikleriyle gündemdeler.
İstanbul Trafik Şube Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Bu çerçevede, taksilerin yolcu kapasitesi, emniyet kemeri ve taksi şoförlerinin belgeleri tek tek kontrol edildi.
Ters yönden dönmeye çalışırken polise yakalandı
Yapılan denetimlerde, telefonla konuşan bir sürücüye 427 lira, yol ortasında yolcu alıp indiren sürücüye 196 lira, trafik işaret ve levhalarına uymayan sürücüye 196 lira ceza kesildi. Ters yönden dönmeye çalışırken polis ekiplerine yakalanan 34 TAT 02 plakalı ticari taksi sürücüsü ise 196 lira ceza yazıldı.
Özür diledi
Cezaya tepki gösteren sürücü, polis ekiplerine ‘Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz’ diyerek tepki gösterdi. Bir süre sonra hatasından dönen sürücü polisten özür diledi.