Sözleşmede tehlikeli madde! Arda Güler için Alman ekibi her yolu deniyor

Fenerbahçe'nin gelecek vaat eden futbolcusu Arda Güler'i Alman ekibi Wolsburg kapmak istiyor. Futbolcunun serbest kalma maddesinin devreye girmesi için fırsat kolladığı öğrenildi. Piyasa değeri her geçen gün artan Arda Güler, sezon sonuna kadar sahada 1500 dakikayı tamamlayamazsa serbest kalma bedeli 5 milyon Euro'ya düşecek.

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Fenerbahçe'de süre almakta güçlük çeken Arda Güler için Bundesliga ekibi Wolfsburg pusuda bekliyor. Sözleşmesindeki serbest kalma maddesini kullanarak Arda'yı Fenerbahçe'den koparmak isteyen Alman ekibinin genç futbolcuya sürekli haber gönderdiği ortaya çıktı.

Wolfsburg Teknik Direktörü Niko Kovac'ın uzun üredir Arda Güler'i takipte olduğu ve sözleşme detaylarına kadar bildiği futbolcuyu transfer listesine aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de 1500 dakika oynaması gerekiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, fiziki açıdan yetersiz bulduğu Arda Güler'e ilk 11'de şans vermiyor. Maçların genellikle son bölümlerinde oyuna giren Arda'nın sözleşmesinde bulunan 1500 dakika oynama şartını sezon sonuna kadar tamamlaması şu an için zor gözüküyor. Genç futbolcunun 1500 dakikayı doldurabilmesi için tam 18 maç sahada kalması gerekli.

Wolsburg'un Arda Güler için sözleşmesi hazır

Arda'nın sözleşme detaylarına ulaşan Bundesliga ekibi, futbolcunun serbest kalma ihtimaline karşı hemen harekete geçecek. Arda için ilk 11'de oynama şartlarının bulunduğu bir sözleşmeyi hazır tutan Wolfsburg cephesi futbolcuya ve ailesine menajerler vasıtasıyla haber yolluyor.

Serbest kalma bedeli her yıl artıyor

Fenerbahçe'nin Arda Güler ile yaptığı sözleşme 3 yıllık. Sözleşmenin ilk yılında serbest kalma bedeli 20 milyon Euro. İkinci yılında bu rakam 25 milyon Euro'ya çıkıyor. Son sezonda ise serbest kalma bedeli 30 milyon Euro olacak.

İmza parası vermeyi kabul ettiler

Eğer Arda Güler sözleşmesinde bulunan 1500 dakika oynama şartını gerçekleştiremezse serbest kalma bedeli 5 milyon Euro'ya düşecek. Şimdiden piyasa değeri 9 milyon Euro'ya ulaşan ve kendi yaş grubunun en değerlisi olan Arda Güler için 5 milyon bonservisin yanı sıra imza parası da vermeyi kabul eden Alman ekibi genç futbolcunun kafasını karıştırmak için her yolu deniyor.