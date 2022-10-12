Kepek probleminiz varsa bu alışkanlıkları derhal bırakın

Kepek, birçok kişi için oldukça sinir bozucu bir durum. Kötü görüntüsünün yanı sıra kaşıntı yapması, veya bazı hastalıkların habercisi olması sebebiyle insanları huzursuz eden kepekten eğer kurtulamıyorsanız bazı alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerekebilir.

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Özellikle koyu saçlı kişilerin en muzdarip olduğu konularıj başında kepek problemi geliyor. Koyu saçın yanı sıra bir de koyu renkli kıyafet giyildiğinde, saçlardan omuzlara dökülen kepek oldukça kötü bir görüntü oluşturuyor. Peki kepeğe sebep olan etkenler neler? İşte gündelik hayatımızda kepeğin ortaya çıkmasına sebep olan yaptığımız bazı şeyler...

Stres

Stresli bir hayat bazı kişilerde kepeği arttırabilir ve hatta daha da kötüleştirebilir. Kendinizi rahatlatmaya ve her konuda kendinizi stres altına sokmamaya gayret edin.

Yanlış yıkama alışkanlıkları

Bazı kişiler kepek sorununun, ne kadar sık ​​şampuanlanırsa o kadar kötüleştiği fikrine inanır, fakat durum tam olarak böyle değildir. Esasında, yeterince şampuanlamamak kepeklerinizi daha da kötü duruma getirebilir. Daha fazla yağ ve ölü derinin saç derinize oturmasına sebep olarak kepeği kötüleştirir. İlaçlı bir şampuan bu konuda size daha çok faydalı olabilir. Banyodan çıkarken saçlarınızı iyi duruladığınıza emin olun.

Az su tüketmek

Vücudunuz ihtiyacı olduğu kadar suyu alamadığı taktirde cildiniz de kurur. Kuru cilt ise kepek oluşumunu arttırır. Daha fazla su içmek ve saç derinizi nemlendirecek bakımlar kepek sorununuzu azaltır.

Yanlış saç bakım ürünleri

Vücudunuzun bazı kısımları gibi, kafa derisi de tahrişe ve alerjik reaksiyonlara karşı bir hayli hassastır. Saç deriniz bir saç bakım ürününe duyarlıysa, kafa derisinde kontakt dermatit gelişebilir. Belirli ürünleri kullandıktan sonra saç derinizin tahriş olduğunu veya bir ağrı hissederseniz bunun nedeni, ürüne karşı hassasiyet olabilir.

Sık sık şampuan değiştirmek

Kepeğe sebep olan bir başka sorun ise sürekli farklı saç ürünleri kullanmaktır. Bu alışkanlık, kafa derinizi kimyasallara karşı oldukça hassaslaştırabilir.

Korumasız güneşte kalmak

Fazla güneşte durmak kafa derinizin nemini azaltır, kurutur ve yıpratır. Sık sık güneşe maruz kalıyorsanız kepek probleminizin arttığını fark edersiniz. Kafanıza baskı yapmayacak şapkalar, saç için güneş koruyucu spreyler kepeğinizi azaltabilir.

Kepeğe neden olan etkenler