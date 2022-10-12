Kardeşlerim dizisinin yıldızları aşka geldi yaptıkları paylaşımla aşklarını ilan ettiler!

ATV'de yayınlanan Kardeşlerim dizisinde iki sevgiliyi canlandıran genç oyuncular Lizge Cömert ve Bilal Yiğit Koçak'in dizi aşkı gerçek oldu. Genç oyuncular aşk yaşamaya başladı. Sarmaş dolaş çektirdikleri bir fotoğrafı paylaşan Cömert, "Yanımda olduğun için çok şanslıyım. Böyle güldüğümüz daha güzel günlerimiz olsun" sözleriyle aşkını duyurdu.

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ATV ekranlarında yayınlanan yeni yapımlardan Kardeşlerim dizisinde Su Burcu Yazgı, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak, Celil Nalçakan, Fadik Sevin ve Simge Selçuk gibi oyuncuları başrollerde yer alıyor. Sevilen dizi Kardeşlerim, bu kez set aşkıyla gündeme geldi. Dizinin setinde yeni bir aşk doğdu. Kardeşlerim'in genç oyuncuları Bilal Yiğit Koçak ile Lizge Cömert aşk yaşadıklarını yaptıkları paylaşımla sosyal medyadan duyurdular.

"Benim için çok değerlisin"

Dizi setlerinde başlayan aşklara bir çift daha eklendi. Kardeşlerim dizisinde aynı lisede okuyan iki sevgiliyi oynayan Koçak ve Cömert'in sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü. Koçak'ın doğum günü için Instagram hesabından romantik bir paylaşım yapan Cömert, ilişkisini de ilan etti. Güzel oyuncu, paylaşımına "İyi ki doğdun. Yanımda olduğun için çok şanslıyım. Hep böyle güldüğümüz daha da güzel günlerimiz olsun. Başarılarımıza devam. Benim için çok değerlisin" notunu düştü.

Bilal Yiğit kimdir?

Sosyal medya (Vine) fenomeni, reklam ve dizi oyuncusu. 1.88 metre boyunda ve 76 kilo ağırlığındadır. 12 Ekim 1995, Samsun doğumlu. Tam adı Bilal Yiğit Koçak. Samsun Anadolu Lisesi ve sonrasında Akademi 35,5 mezunu, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü mezunu.

Yiğit Koçak, D Smart ve KFC reklamların yanı sıra 2017 yılından itibaren Seni Kimler Aldı, Kimse Bilmez, Gel Dese Aşk, Kardeşlerim dizilerinde oynadı.

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Kardeşlerim (Ömer Eren, TV Dizisi 2021-2022)

Gel Dese Aşk (Onur Pusat, TV Dizisi 2020)

Kimse Bilmez (Sinan Eğilmez, TV Dizisi 2019)

Seni Kimler Aldı (Mehmet Çelik, TV Dizisi 2017)

Lizge Cömert kimdir?

İzmir doğumlu Lizge Cömert 16 Aralık 1999 yılında dünyaya geldi. İlkokulu İzmir'de okuyan genç oyuncu, lisans eğitimine Özyeğin Üniversitesi'nde devam ediyor. Aynı zamanda Lizya Cömert, Ali Sabuncugil Ajansı'nda oyunculuk eğitimi almaya devam ediyor.

Terazi burcu olan güzel oyuncu Cömert, 1.70 cm boyunda ve 54 kilo ağırlığındadır.