Lezzetiyle ağız sulandırıyor enfes tavuklu büryan pilavı tarifi!

Akşam yemeğine misafirler için ne yemek yapayım diye düşünüyorsanız eğer haberimiz tam da size göre! Kalabalık aileler ve davetliler için en iyi yemeklerden biri olan tavuklu büryan pilavı lezzetiyle mest ediyor. Peki tavuklu büryan pilavı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte şahane tavuklu büryan pilavı tarifi!

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Tavuklu büryan pilavı bugün 'ne yemek pişirsem' sorunuzun yanıtı olabilir. Hem çok pratik hem de çok kolay bir tarif olan tavuklu büryan lezzetiyle de damak çatlatıyor. Pilavın içerisindeki soğan, sebze, baharat ve tavuk suyuyla ortaya yemeye doyamayacağınız bir şölen çıkıyor. Üzeri nar gibi kızaran tavuklarla sunum yapılıyor. Büryan pilavı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Püf noktası var mıdır? İşte muhteşem büryan pilavı tarifi...

Tavuklu büryan pilavı malzemeleri

1 adet soğan

4 yemek kaşığı sıvı yağ

5-6 adet baget

3 su bardağı pirinç

4 su bardağı tavuk suyu (yerine sıcak su da kullanabilirsiniz)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 kavanoz Domates Rendesi

1 yemek kaşığı kuru nane

Tavuklu büryan pilavı nasıl yapılır?

Pirincimizi bol su ile yıkayarak 20 dakika ılık suda bekletelim.

Uygun bir tencereye sıvı yağ alarak, yemeklik doğranmış soğanı hafif pembeleşinceye kadar kavuralım.

Pirinçleri ilave ederek, birkaç dakika daha kavurmaya devam edelim.

Son olarak domates rendesi, tuz ve naneyi ilave ederek karıştıralım ve ocaktan alalım.

Kavurduğumuz pirinçleri, fırın kabına alalım.

Üzerine haşlanmış tavuk bagetlerimizi yerleştirelim.

Tavuk suyunu fırın kabına dökelim.

Tavukların üzerine tereyağı sürerek, 190 ͒C’ye ısıtılmış fırında pilavımız suyunu çekene kadar pişirelim.

Pilavımızı fırından aldıktan sonra, 10 dakika dinlendirelim ve servis edelim.

Afiyet olsun

Beyaz etin faydaları neler?

Tavuk eti yüksek derecede biyolojik değere sahiptir. Kolay sindirilebilir özellikte olan tavuk etleri, yüksek kalitedeki protein elzem aminoasitlerini, elzem yağ asitlerini diğer etlerle aynı oranlarda içerir. Tavuk eti aynı zamanda B grubu vitaminlerinin ve demirinde iyi bir kaynağıdır. Enerji değerinin düşük olması, liflerinin kısalığından dolayı kolay çiğnenebilir ve kolay sindirilebilir olması nedeni ile tavuk etleri, çocuk ve yaşlıların beslenmeleri dahil tüm yaş grupları için birçok özel diyette yer alabilecek özelliktedir.

Kanatlı etleri özellikle de tavuk eti dünyada beslenmede önemli yeri olan et grupları içerisinde en çok kabul görenlerden birisidir ve proteinin en önemli kaynağıdır.