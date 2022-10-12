İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak'ın düğününde 'hayır' diye bağırdı! Altın kemer hediyesi olay oldu

İmparator lakaplı usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses uzun süredir birlikte olduğu Levent Dörter ile geçtiğimiz mayıs ayında nişanlarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Ünlü çift dün akşam Swissôtel The Bosphorus İstanbul’da dünyaevine girdi. Görkemli düğüne İbrahim Tatlıses'in hayır diyerek bağırması ve kızına taktığı altın kemer hediyesi damga vurdu. Öte yandan Dilan Çıtak'in düğününde 3 gelinlik değiştirmesi dikkatlerden kaçmadı.

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Sekiz yıldır birliktelik yaşayan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter, 2020 yılının eylül ayında nikah masasına oturacaklarını söylemiş ancak çift koronavirüs pandemisi nedeniyle düğünü ertelemişlerdi. 2 yıl bekleyen ve geçtiğimiz mayıs ayında nişanlanan aşıklar dün akşam gerçekleştirilen düğün töreni ile dünyaevine girdi. Ünlü çifti dostları ve birçok ünlü isim bu en mutlu günlerinde yalnız bırakmazken baba İbrahim Tatlıses'in 'hayır' diye bağırması ve kızı Dilan'a hediye ettiği altın kemer geceye damga vurdu. İşte görkemli düğün töreninde yaşananlar...

Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter dünyaevine girdi

Ünlü türkücünün kızı Dilan Çıtak Tatlıses dün akşam Levent Dörter ile nikah masasına oturdu. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan, Levent Dörter ile evlendi. Nikâhları Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin tarafından kıyılan çiftin şahitleri Tan Taşçı, Erhan Bayrak ve Polat Yağcı oldu.

Düğünde üç gelinlik değiştirdi

Düğünde Dilan Tatlıses üç farklı gelinlik giydi. Tatlıses ilk olarak kendi tasarımı olan bir gelinlik giydi. Ünlü şarkıcının ana gelinliği ise İsrailli tasarımcı Liz Martinez tarafından Tatlıses’e hediye edildi. Dilan Tatlıses sonrasında ise Cihan Nacar imzası taşıyan bir gelinlikle konuklarının karşısına çıktı.

Ünlü isimler akın etti

8 yıllık ilişkilerini evlilik ile taçlandıran Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter çiftini sevenleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Dilan Çıtak Tatlıses'in kardeşi İdo Tatlıses geçtiğimiz sene evlendiği Yasemin Şefkatli ile birlikte düğüne katılırken, aile üyelerinin yanı sıra Oktay Kaynarca, Demet Akalın, Tan Taşçı, Berkay, Baha, İdo, Fatih Ürek gibi ünlü isimler de görkemli düğün törenine adeta akın etti. Bazı ünlü isimler sıra sıra sahne alarak da şarkılarını okudu ve unutulmaz bir geceye imza attılar.

İbrahim Tatlıses 'HAYIR' diye bağırdı

Nikah memuru, Dilan Çıtak'a 'eş olarak kabul ediyor musun?' sorusu soruldu. Tam bu sırada İbrahim Tatlıses araya girdi ve 'Hayır' diye bağırdı, salon kahkahalara boğulurken kızı Dilan Çıtak güldü ve hemen ardından 'Evet' diye cevapladı.

Altın kemer geceye damga vurdu

Kızının düğününde şarkı söyleyerek destek olan İbrahim Tatlıses, hediyesiyle de adından söz ettirdi. Geçtiğimiz sene oğlu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'ye düğünde altın kemer takan Tatlıses, kızına da altın kemer taktı. Kemerin değerinin 450 bin TL olduğu iddia ediliyor.