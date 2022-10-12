Survivor'ın yıldızı voleybolcu Zehra Güneş'in kuzeni çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

TV 8 ekranlarında yayınlanan dünyanın en zor yarışması Survivor'a hırslı karakteri, renkli kişiliğiyle damga vuran ünlü ismin, Milli voleybolcu Zehra Güneş'in kuzeni olduğu ortaya çıktı. Görenlerin gözlerine inanamadığı fotoğraf karesine sosyal medya kullanıcıları ''Gerçekten kuzenler mi?'' ve ''Şoktayım, alakaları yok'' gibi yorumlarda bulundular.

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Vakıfbank Spor Kulübü'nde gösterdiği başarılı performansını A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda da devam ettiren ve güzelliği ile reklamların aranan yüzü haline gelen Zehra Güneş'in Survivor yarışmasında adını geniş kitlelere duyurmayı başaran ünlü isim ile kuzen olduğu ortaya çıktı.

Dev reklam anlaşması yaptı

Kariyerindeki başarılarının yanı sıra güzelliğiyle de ilgi odağı olan milli voleybolcu Zehra Güneş, reklam filmlerinin aranan yüzü oldu. Geçtiğimiz günlerde ünlü bir kozmetik markası ile anlaşarak firmanın yeni reklam yüzü olmayı kabul eden başarılı voleybolcu sete çıktı ve kamera karşısına geçti. Anlaşma gereği tam olarak 2 milyon lira kazanacak olan Güneş'in yeni reklam filmi, yayınlanmaya başladı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor

Mankenlere taş çıkaran boyu ve güzelliği ile gündeme gelen 23 yaşındaki başarılı voleybolcu sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Geçtiğimiz ay Instagram hesabından sevgilisi Eren Ali Dişli ile olan bir fotoğrafı paylaşması sosyal medyayı sallamıştı. Güneş'in 2 milyon 200 bin takipçisi bulunan profilinde yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, altında takipçileri "Zehranın eller psikolojiyi bozar", "Ama siz çok güzelsiniz", Maşallah Maşallah", "Hayırlısı olsun" gibi yorumlarda bulunmuştu.

İşte Zehra'nın o çok konuşulan paylaşımı;

İtalyan basını Zehra Güneş'i manşete taşıdı

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası öncesi, İtalya basınının ön gelen gazetelerinden Gazzetta dello Sport, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın genç yıldızı Zehra Güneş'i manşete taşıdı. İtalya basını Güneş'i turnuvanın yıldız adaylarından biri olarak gösterirken kariyeri ile ilgili detaylara yer verdi.

Survivor'ın yıldızı kuzeni çıktı

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasının 2020 ve 2022 kadrosunda yer alan Berkan Karabulut, kendine has tavırlarıyla adını geniş kitlelere duyurmayı başarmış ve en çok konuşulan isimler arasında yer almıştı. Ünlü ismin, milli voleybolcu Zehra Güneş ile kuzen olduğu ortaya çıktı. Berkan Karabulut, maç esnasında Zehra Güneş ve kız arkadaşı Lale Onuk ile çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşıp ''Gururumuzsun kuzen'' notunu düştü. İkilinin kuzen olduğunu duyanlar inanmakta güçlük çekerken sosyal medya kullanıcıları ise ''Gerçekten kuzenler mi?'' ve ''Şoktayım, alakaları yok'' gibi yorumlarda bulundu.