Çıtır çıtır pratik lezzet ziron(siron) tarifi nasıl yapılır bağımlısı olacaksınız!

Çıtır çıtır yufkası, üzerinde yoğurt ve kıymalı sosuyla baş döndüren bir tarif ziron ya da diğer adıyla siron. Yapılışı oldukça pratik yarım saatte hazırlanan ziron tarifine doyamayacaksınız. Ziron tarifini denemek isteyenler için en doğru tarif bu adreste. Peki ziron nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte yanıtı...

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Siron ya da ziron Gümüşhane ilimizle özdeşleşen bir yemek çeşiti. Ancak zironun meşhurluğu coğrafi işaret belgesi aldığı Gümüşhane ile sınırlı değil. Erzurum, Bingöl, Artvin, Ardanuç, Bayburt, Şavşat, Şebinkarahisar, Maçka, Alucra ve Yusufeli'nde de oldukça popüler olan bir yemektir. Bingöl yöresinde yemeğe Sorina Pel denmektedir. Ziron iskenderi aratmayan lezzetteki tadı, yapılışının pratikliği sayesinde tüm Türkiye'nin gönüllerini fethetmiş bir yemek. Zironu daha önce yapmadıysanız ve denemek istiyorsanız doğru adrestesiniz. İşte lezzetine bayılacağınız ziron tarifi...

Ziron malzemeleri

3 adet yufka

500 gram orta yağlı kıyma

2 adet kuru soğan

Tuz

Karabiber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

750 mililitre tavuk suyu

2 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

Ziron yapılışı

Tencereye 3 yemek kaşığı sıvı yağ koyup soğanı küçük doğrayıp kıyma ile beraber suyunu çekene kadar kavurun. Tuzunu ve karabiberini ekleyip karıştırın.

Yufkalarınızı ikiye katlayıp üst üste dizin. 3-4 parmak genişliğinde bir rulo yapın. Sonra bu ruloyu yine 3 parmak genişliğinde dilimlere ayırarak küçük yufka ruloları elde edin. Bunları kesik kısımları üste gelecek şekilde tepsiye dizin. 200 dereceye ayarlanmış fırında kızarana kadar pişirin. Kızardıklarında aşağıdaki fotoğraftaki gibi olacaklar.

Fırından çıkardığınız yufkaların üzerine tavuk suyundan gezdirip hafifçe yumuşamasını sağlayın. Kavurduğunuz kıymayı da yufkaların üzerine yayın.

Sarımsağı dövüp yoğurtla karıştırın. Kıymaların ve yufkaların üzerine yoğurdu gezdirin. Bu esnada tereyağını kızdırın. İçine pul biber ve naneleri ekleyin. Hafifçe yakıp yoğurdun üzerini bu yağla süsleyin. Ziron hazır! Bu yemeği kıyma yerine haşlanmış tavukla da yapabilirsiniz.

Siron hangi yöreye ait?

Gürcistan'da sıklıkla yapılan siron ülkemizde Artvin ve Sakarya'da silor veya silori, Elazığ'da sırın yemeği olarak da adlandırılan mantı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun değişik yörelerinde ramazan ayı iftar sofralarında yer alır. Siron çeşitleri, siron tarifleri çoktur.