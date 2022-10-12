John Bolton'dan tehlikeli sözler: Putin bunu yaparsa ABD suikast düzenleyebilir

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya'nın Ukrayna işgali sırasında nükleer silah kullanması durumunda; ABD'nin Rus lider Vladimir Putin'e suikast düzenleyebileceğini öne sürdü.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan John Bolton, İngiltere merkezli LBC radyosundan Andrew Marr'ın sorularını yanıtladı.

John Bolton şunları söyledi;

"ABD'nin Putin gibi bir dünya liderini ortadan kaldırabilecek kapasiteye sahip olup olmadığı" sorusuna, "O'nu ele geçiremeyeceğimiz düşüncesine katılmıyorum. Bence O da bunun farkında. İran'da Kasım Süleymani'ye, birinin ABD için bir tehdit olduğuna karar verdiğimizde ne olduğunu sorabilirsiniz" dedi.

Suikast iması

Bolton, Rus lidere illa bir gün hesap sorulacağını ve Putin'in bunu anlaması gerektiğini söyledi.

John Bolton, Rusya'nın Ukrayna işgali sırasında nükleer silah kullanması durumunda; ABD'nin Rus lider Vladimir Putin'e suikast düzenleyebileceğini söyledi.