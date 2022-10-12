Orhan Şen açıkladı kar yağışı tarihi belli oldu! Meteoroloji profesöründen La Nina kışı vurgusu

"Herkes "kış nasıl geçecek" sorusunun peşinde"

Orhan Şen şöyle dedi: 'Dünyada kış nasıl geçecek?' diye herkes bunun peşinde şu an. Yakıt konusunda biraz sıkıntı çekilecek çünkü. Kar yağacak mı, ne zaman yağacak gibi sorular var. Dünyada meteorolojik hareketleri etkileyen 2-3 tane etkili sistem vardır. Bunlar biri La Nina denilen bir olay vardır.