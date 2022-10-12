Orhan Şen açıkladı kar yağışı tarihi belli oldu! Meteoroloji profesöründen La Nina kışı vurgusu
TÜRKİYE'de bu yıl kış nasıl geçecek? Uzmanların La Nina kışı açıklamasının ardından Meteoroloji Profesörü Orhan Şen bu soruya ilişkin kritik değerlendirmeler yaptı. Orhan Şen, kar yağışının geleceği tarihi verdi. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'in paylaşımı ise dikkat çekti. Türkiye'de Ekim-Kasım-Aralık'ta hava nasıl olacak? İşte kar tarihi...
Türkiye'de bu yıl La Nina kışı etkili olacağı yönündeki açıklamaların ardından Meteoroloji Profesörü Orhan Şen'den kritik açıklamalar geldi. Türkiye'de önümüzdeki ayların hava durumuna dair tahminlerini paylaşan Orhan Şen, kar yağışıyla ilgili değerlendirmeler yaptı. Bir başka meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'den dikkat çeken paylaşım geldi: "Türkiye'nin her karış toprağına düşecek"
Son Meteoroloji raporu ne yönde? Hemen aktaralım. Kuzey ve iç kesimlerde parçalı yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Akşam saatlerinde Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Antalya'nın kuzeybatısı ve Ankara'nın güney çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı olması bekleniyor.
Sonbahar nasıl geçecek? Kar yağışı var mı?
Türkiye'de ekim-kasım aylarında nasıl bir hava bekleniyor? Sonbahar nasıl geçecek? İşte Prof. Dr. Orhan Şen'in kar yağışıyla ilgili bilgiler içeren açıklamaları...
"Herkes "kış nasıl geçecek" sorusunun peşinde"
Orhan Şen şöyle dedi: 'Dünyada kış nasıl geçecek?' diye herkes bunun peşinde şu an. Yakıt konusunda biraz sıkıntı çekilecek çünkü. Kar yağacak mı, ne zaman yağacak gibi sorular var. Dünyada meteorolojik hareketleri etkileyen 2-3 tane etkili sistem vardır. Bunlar biri La Nina denilen bir olay vardır.