Anketlerde oyları yüzde 1 ama izlenmeleri 7 milyon! Cüneyt Özdemir sordu o programı sunan konuştu

Anketlerde oy oranları yüzde 1-2 olan parti liderlerinin Youtube'da 7 milyondan fazla izlenmesi herkesi şaşırttı. Cüneyt Özdemir, nedenini bu programı sunan Oğuzhan Uğur'a sordu ve aldığı cevabı paylaştı.

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BaBaLa TV adlı Youtube kanalının liderleri konuk ettiği "açık mikrofon" adlı program izlenme rekorları kırıyor.

Anketlere bakıldığında oy oranı yüzde 1, yüzde 2 gözüken kimi parti liderlerinin programlarını yapıyorlar. İzleyicilere sorular sordurtuyorlar. Uzun program izlenmez tabusunu yıkıyorlar.

5 saat 6 saat süren saat süren programlar yayınlıyorlar. Oy oranları az denen liderler 7 milyon civarında seyrediliyor.

7 milyondan fazla izlendi dip dalga mı var?

Herkesi şaşkına çeviren bu durum Cüneyt Özdemir'in gündemindeydi. Kendi Youtube kanalında bu konuyu masaya yatırdı.

Özdemir, "İnanılmaz büyük rakamlar. Eğer bu rakamlar doğruysa anketler yanlış. Anketler doğruysa bu rakam inanılmaz gerçekten başka bir şeyi söylüyor bir dip dalgayı mı temsil ediyor?" diye sordu.

Bu şaşırtıcı durumu Cüneyt Özdemir, söz konusu kanalın sahibi ve izlenme rekorları kıran programı sunan Oğuzhan Uğur'a sordu.

Ümit Özdağ'ın konuk olduğu programın 7 milyon 300 bin kişinin izlediğine dikkat çeken Özdemir, "Bu kadar izleneceğini tahmin etmiş miydin?" sorusuna Uğur, şu cevabı verdi:

"7 milyonun içerisindeki büyük kalabalık merak yüzünden orada"

"Elbette bu kadarını tahmin etmemiştim. Formatı özlemiş insanlar. Sizin yaptığınız 32. Gün'ü özlemiş insanlar Genç Bakış'ı özlemişler. İnsanlar aslında gazeteciden ziyade halkın soru sormasını istiyordu. Bu yüzden gazeteciyle aynı soruyu sorsa bile üniversiteli genç arkadaşımız halk daha fazla icabet ediyor konuya. 7 milyon evet diyorsunuz ya 'bu kadar destekçileri var mı?' Vardır yoktur bilemem ama sanıyorum 7 milyonun içerisindeki büyük kalabalık merak yüzünden orada.

"Kararsızların sayısı parti destekçilerinden fazla"

Herkesin desteklediği bir parti vardır. Bir tarafta gerçekten kararsız insanlar var bu ülkede. Sayıları o partileri destekleyen insanların sayısından çok daha fazla.

"Milyonların çoğunluğu fikir edinmek için oraya geliyorlar"

Doğal olarak o insanlar da diyorlar ki gençlerin birebir filtresiz sorularına filtresiz cevaplarla bakalım nasıl bir karşılık verecekler bu siyasiler, belki de 'oyumu ona vereceğim' deyip izliyorlar. Aslında milyonların çoğunluğu sanıyorum fikir edinmek için oraya geliyorlar."

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