Erzurum'da karısına eşinin yasak aşk fotoğrafı gönderildi sonrası korkunç

Erzurum’da bir hamburgercide çalışan 20 yaşındaki Dilara Köç’ün ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 1’i tutuklandı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şahısların ifadelerine göre, Dilara’nın eski iş yeri hamburgercide müdür olarak görev yapan ve evli olan Ali K.’nın (31) Çağla Fatma Eğilmez (23) ile ilişkisi olduğu öğrenildi.