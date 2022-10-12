Erzurum'da karısına eşinin yasak aşk fotoğrafı gönderildi sonrası korkunç
ERZURUM’da inşaatın önünde cesedi bulunan Dilara Köç’ün ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 1’i tutuklandı. Dilara'nın yasak aşk fotoğrafını çektiği iddiasıyla yasak aşka karışan Çağla Fatma Eğilmez'in şantaj yoluyla intihara yönlendirmesi’ ile Dilara'nın intihar ettiği ortaya çıktı.
Erzurum’da bir hamburgercide çalışan 20 yaşındaki Dilara Köç’ün ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 1’i tutuklandı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şahısların ifadelerine göre, Dilara’nın eski iş yeri hamburgercide müdür olarak görev yapan ve evli olan Ali K.’nın (31) Çağla Fatma Eğilmez (23) ile ilişkisi olduğu öğrenildi.
Yasak aşk fotoğrafı Ali K.'nın eşine gönderildi
Yaklaşık iki ay önce ikilinin bir mekânda otururken çekilmiş fotoğrafı Ali K.’nın eşine gönderildi. Yasak ilişkisi ortaya çıkan Ali K. ve Çağla Fatma Eğilmez, fotoğrafı Dilara’nın gönderdiğini düşünerek genç kızla tartışma yaşadı.
Genç kızı intihara sürükleyen tartışma
Tartışmanın üzerine Dilara Köç, 8 Ekim tarihinde işi bıraktı. Olay gecesi Köç, akşam saatlerinde eski iş yerinden tanıştığı iki kız arkadaşının evine gitti. Bu arada arabayla kapının önüne gelen Çağla Fatma Eğilmez ve arkadaşı Şeyma Nur C. ile buluştu. Dışarıda görüşen üç kız, konu üzerine yeniden tartışmaya başladı.
‘Yapma, intihar edecek’
Dilara, fotoğrafı kendisinin göndermediğini söylese de Çağla Fatma Eğilmez’in ısrarları bitmedi. İddiaya göre, Çağla Fatma Eğilmez’e, arkadaşları tarafından ‘Yapma, intihar edecek’ uyarısı yapıldı ancak Eğilmez, ‘İntihar ederse etsin’ dediği ifade edildi.