Baba Vanga'nın 2023 yılı kehanetleri korkuttu! Çernobil felaketini bilen Vanga yine bir patlamayı öngördü!

Ünlü kahin Baba Vanga'nın, 11 Eylül saldırıları ve Brexit'i öngördüğü iddia edilirken 2023 kehanetleri de dikkatleri çekti. Görme yetkisini 12 yaşında kaybeden Baba Vanga'nın geçmiş yıllara ait ön görüleri gerçekleşmişti. Vanga şimdi de önümüzdeki yıl gerçekleşecek felaketleri anlattı.

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Geleceği öngördüğü iddia edilen kahinlerin en ünlülerinden biri olan Baba Vanga'nın, 2023 yılı için öngördükleri duyanlara korku saldı. Baba Vanga gelecek sene nükleer felaketin, güneş fırtınalarının, biyolojik silahların insanlığı tehlike altına alacağı öngördü.

Buzul çağı mı geliyor?

Baba Vanga önümüzdeki yıl için Dünya'nın yörüngesinde bir değişiklik meydana geleceğini tahmin etti. Ancak detayları belirtmedi. Bu değişikliğin, yıkıcı sonuçları beraberinde getireceğini ifade etti. Gezegenin yörüngesindeki değişiklik doğanın dengesinin bozulmasına yol açabilir.

Dünya, Güneş'e yaklaşırsa yükselen radyasyon ve sıcaklıklar felakete kapı aralar. Buzullar hızla erir ve deniz seviyesi yükselir.

Öte yandan Dünya, Güneş’ten biraz daha uzaklaşırsa, saatlerce süren karanlığın olduğu bir buzul çağına girecek ve Dünya'daki yaşam için çok farklı bir dizi feci etkiye neden olacaktır.

Biyolojik silahlar

Baba Vanga büyük bir ülkenin insanlar üzerinde biyolojik silah çalışmaları yapacağını ve bu çalışmaların, binlerce kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanacağını öngördü. Ancak, Birleşmiş Milletler Biyolojik Silahlar Sözleşmesi bu tür deneylerin yapılmasını yasaklıyor.

Laboratuvar bebekleri dünyaya gelecek

Baba Vanga, doğal insan doğumlarının sona ereceğini tahmin etti. Buna göre hükümet liderleri tüm insan yaşamının bir laboratuvarda gerçekleştirilmesi çağrısında bulunacak. Ebeveynler çocuklarının dış görünüşünü ve cinsiyetini belirleyebilecek.

Nükleer patlama olabilir

Baba Vanga’nın 2023 yılı kehanetleri arasında nükleer bir felaket uyarısı yer alıyor. Daha önce Çernobil felaketini bilen Vanga’nın 2023 yılında nükleer bir santralın patlaması sonucu oluşabilecek felaket konusunda uyarılarda bulunduğu belirtildi.

Vanga’nın bu kehaneti akıllara Putin’in nükleer tehdidinin ve Avrupa’nın en büyüğü olan Zaporijya Nükleer Santrali’ni getirdi. Putin’in ilhak kararının ardından Zaporijya Rusya’ya bağlanmış, uzmanlar bölgedeki nükleer tehlikeye dikkat çekmişti.

Özellikle nükleer endişelerin arttığı ve Ukrayna’da olası bir felakete karşı halka iyot tabletleri dağıtıldığı bir dönemde Baba Vanga’nın bu kehaneti yeniden gündeme taşındı.

Rus işgalcilerin fabrikada yapacağı en ufak bir hata, birçok Avrupa ülkesi için korkunç sonuçlar doğuracak bir felakete yol açabilir.

Güneş tsunamisi

Bulgar kahinin bir başka tahminine göre ise, Dünya gezegeninde daha önce hiç görülmemiş bir ölçekte büyük bir Güneş fırtınasıyla karşı karşıya kalacak. Bu durum, teknoloji başta olmak üzere günlük hayata büyük zararlar verebilir hatta Dünya’yı ‘Karanlık Çağ’a sokabilir. Güneş fırtınaları elektrik, internetsistemleri kadar, uzaydaki istasyonlar, uydular ve astronotları da etkileyebilecek güce sahip.