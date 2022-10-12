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Çocuk ölümlerinin nedeni şurup çıktı! DSÖ uyarmıştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çocuk ölümlerinin nedeni şurup çıktı! DSÖ uyarmıştı

Gambiya polisi, yayımladığı ön soruşturma raporunda, ülkede 69 çocuğun akut böbrek yetmezliğinden ölümünün, Hindistan'da üretilen ve ABD merkezli bir ilaç şirketi aracılığıyla ithal edilen 4 öksürük şurubuyla bağlantılı olduğunu belirtti.

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Polis, raporda, Hindistan'daki Maiden Pharmaceuticals Limited'in adını doğrudan vermezken şirketin dört ilacını listeleyerek şunları kaydetti:

"Gambiya'ya ilaç ihraç etme iznine sahip Atlanta merkezli Atlantic Pharmaceuticals Limited Şirketi, bu şuruplardan toplam 50 bin şişe sipariş etti. Söz konusu bozulmuş pediatrik şuruplardan 41 bin 462'si ele geçirildi ve geri kalan 8 bin 538 şişeye ulaşılamadığı tespit edildi."

DSÖ uyarmıştı

Gambiya'da 69 çocuğun, parasetamol içeren şurubu kullandıktan 3-5 gün sonra hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de bu olayın üzerine ülkede, Hindistan'da Maiden Pharmaceuticals Limited tarafından üretilen 4 şuruba karşı uyarıda bulunmuştu.

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