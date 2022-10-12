Kallavi zamlanan motorine çok büyük indirim var 13 Ekim 2022 günü geçerli işte litre fiyatı

Petrol fiyatlarındaki artış motorinin litre fiyatına zam olarak yağmıştı. Motorin için beklenen indirim 13 Ekim 2022 perşembe günü itibariyle geçerli. Bu kez motorin indirimi kallavi olacak. 6 günde gördüğü 4 zamla 28 liranın üstüne çıkan motorinin litresi 2 lira 13 kuruş ucuzlayacak. Motorinin fiyatı 13 Ekim itibariyle 26 lira 37 kuruşa inecek. Benzin zamlanmamıştı haliyle indirim de beklenmiyor. İşte yeni motorin, benzin ve lpg fiyatları.

Abone ol

Brent petrol fiyatları 98 dolara kadar çıkınca bu artış motorinin litre fiyatını 6 günde yüzde 20 oranında zamlandırmıştı. Arka arkaya gelen 4 zamla birlikte motorinin litre fiyatı 28 lira 50 kuruşa yükselmişti. Petrol fiyatlarında düşüş başlayınca bu indirim olarak pompaya yansıdı.

Motorin indirimi

Motorindeki indirim bu kez yüklü olacak ama 6 günde gelen zamlar kadar da olmayacak. 13 Ekim 2022 perşembe günü itibariyle motorinin litre fiyatında 2 lira 13 kuruş indirim var.

Motorinin litresi 6 günde 4 zam gördü

Geçen hafta motorine 6 gün içinde 4 büyük zam geldi. İlk zamda motorinin litre fiyatı 1.10 TL ikinci zamda 1.39 TL, üçüncü zamda 1.53 TL, bu hafta başında gelen dördüncü zamda ise 1 lira 39 kuruş zamlanmıştı. 6 günde gelen 4 zamla motorinin litre fiyatı 24 liradan 28 liranın üzerine çıkmıştı.

Motorin, benzin ve LPG'nin güncel fiyatları şöyle:

İstanbul'da motorin litre fiyatı 28,50 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,60 satılıyor.

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

İstanbul bir litre benzin fiyatı: 20.61 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı 28.53 TL

İstanbul LPG litre fiyatı 10,73 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı 20.73 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 28.66 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı 20.71 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 28.68 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL