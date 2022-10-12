Zihinsel engelli dendi üstün zekalı çıktı! TÜBİTAK'ın dahi çocuğu Turgay Karakaş'ın ibretlik hikayesi
TÜBİTAK'ın en kıymetli beyinlerinden biri Turgay Karakaş... Türkiye'nin ilk milli füzesinde onun imzası var. Turgay Karakaş'ı 6 yaşına kadar ailesi de dahil herkes konulan teşhisle bilmiş: 'Zihinsel engelli'... Ne konuşabiliyormuş ne yürüyebiliyormuş. Okula başladığında Türkçe öğretmeni 'düzgün konuşamıyor' diye onu rencide etmiş. Sırf bu aşağılanma yüzünden üniversite sınavında tek bir Türkçe sorusunu bile çözmemiş. TÜBİTAK'ta 'üstün zekalı' olarak yer alan Turgay Karakaş bakın kimdir?
Halk arasında "beyin felci" olarak da bilinen serebral palsi ile dünyaya gelen 44 yaşındaki Turgay Karakaş, ayrımcılığa inat, eşine az rastlanır başarılara imza attı. Türkiye'nin ilk uzay mühendisi olan Turgay Karakaş, ilk seyir füzemizin de altına imzasını attı. Turgay Karakaş'ın yaşam hikayesi baştan sona ibretlik... 6 yaşına kadar hiç konuşamayan Turgay Karakaş'a 'zihinsel engelli' teşhisi konuldu. Annesi ablasına çarpım tablosunu öğretirken, konuşamayıp yürüyemeyen Turgay Karakaş, hepsini ezberledi. Bu ortaya çıkınca da 'zihinsel engelli' denilen Turgay Karakaş'a bu kez 'üstün zekalı' denildi. Şu anda TÜBİTAK SAGE’de uzay mühendisi olarak çalışan Turgay Karakaş, Türkiye'nin ilk milli füzesinin yapımında rol oynadı.. İşte böyle birinin hikayesini sizlere aktaracağız...
Zihinsel engelli denildi
Turgay Karakaş hayata 'zihinsel engelli' olarak başladı... 6 yaşına geldiğinde ne konuşabiliyor ne de yürüyebiliyordu. Ailesi doktorların kapısını aşındırdı aldıkları yanıt 'çocuğunuz zihinsel engelli' oldu... Turgay Karakaş'ın deyimiyle en büyük şansı anne ve babasının öğretmen olmasıydı. Annesi ablasına çarpım tablosunu ezberletmeye çalışırken, zihinsel engelli denilen Turgay Karakaş hepsini ezberledi. İşte o andan itibaren de yaşamı değişti...
Üstün zekalı çıktı
Zihinsel engelli teşhisi konulan Turgay Karakaş o süreci şöyle anlatıyor:
-“Annem babam öğretmen. Bu, benim için büyük bir avantaj oldu. 6 yaşına kadar hiç konuşamadım ve yürüyemedim. Bana zihinsel engelli teşhisi koymuşlardı. Annem, ablama çarpım tablosunu öğretirken ben hepsini ezberledim. Bu sefer de ‘üstün zekâlı’ dediler. 9 yaşıma geldiğimde ilk defa ayakta dengemi sağladım. O zaman gökyüzüne baktım, hayran kaldım ve uzayla ilgili meslek seçmeye karar verdim.
Türkiye 25.'si oldu
Turgay Karakaş, 1994'teki üniversite sınavında sadece sayısal sorulara cevap vererek ilk 25'e girdi. Çocukluk hayali uzay alanında eğitim almak isteyen Turgay Karakaş, o dönem uzay mühendisliği bölümü olmadığı için tek tercih yaptığı Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'ne yerleşti. Turgay Karakaş süreci şöyle anlatıyor:
-Üniversite sınavında Türkiye 25’incisi oldum. O dönem uzay mühendisliği bölümü yoktu, astronomi ve uzay bilimlerini tercih ettim. Buna ek olarak fizik, matematik ve mühendislik dersleri alarak Türkiye’nin ilk uzay mühendisi olmayı başardım.