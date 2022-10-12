Zihinsel engelli dendi üstün zekalı çıktı! TÜBİTAK'ın dahi çocuğu Turgay Karakaş'ın ibretlik hikayesi

Türkiye 25.'si oldu

Turgay Karakaş, 1994'teki üniversite sınavında sadece sayısal sorulara cevap vererek ilk 25'e girdi. Çocukluk hayali uzay alanında eğitim almak isteyen Turgay Karakaş, o dönem uzay mühendisliği bölümü olmadığı için tek tercih yaptığı Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'ne yerleşti. Turgay Karakaş süreci şöyle anlatıyor:

-Üniversite sınavında Türkiye 25’incisi oldum. O dönem uzay mühendisliği bölümü yoktu, astronomi ve uzay bilimlerini tercih ettim. Buna ek olarak fizik, matematik ve mühendislik dersleri alarak Türkiye’nin ilk uzay mühendisi olmayı başardım.