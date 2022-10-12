Mustafa Şen Ak Parti'nin oy oranını açıkladı: Küsürünü muhalefet partilerine hediye ediyoruz

2023 seçimlerine yönelik peş peşe anketler yapılırken AK Parti'den bomba bir açıklama geldi. AK Parti'nin Ekim ayında oy oranının yüzde 41 olduğunu belirten Şen "Küsürünü muhalefet partilerine hediye ediyoruz" dedi.

Abone ol

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti'nin oy oranını açıkladı. Şen, "Ekim ayı itibariyle AK partimizin oy oranı yüzde 41. Küsürü de var. Küsürünü muhalefet partilerine hediye ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Metropoll Araştırma Başkanı Özer Sencar'ın değerlendirmelerine bugünkü köşesinde yer vermiş ve Sencar şunları kaydetmişti:

AK Parti’den kopanlar başka partilere gitmedi. Kararsız kaldı. Kararsızların arasında AK Parti’den ayrılanların oranı 10 puandı. Muhalefet, AK Parti’den kopanları çekemedi. Erdoğan, AK Partili kararsızların 5 puanını geri almayı başardı. Erdoğan son 4 ayda oylarını 5 puan artırdı.