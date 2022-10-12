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Putin'in 'Türkiye’de doğal gaz merkez kurulabiliriz' önerisine Türkiye'den ilk yanıt

Putin'in 'Türkiye’de doğal gaz merkez kurulabiliriz' önerisine Türkiye'den ilk yanıt

Rusya Devlet Başkanı Putin'in “Türkiye’de doğal gaz merkezi kurabiliriz" önerisine Türkiye'den ilk yanıt geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Tam teşekkülü çalışma gerektiriyor ancak teknik olarak mümkün." dedi. 

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'ya tedariğin kesilmesiyle doğalgaz krizi sürerken yaptığı açıklamada “Avrupa için Türkiye’de büyük bir merkez kurabiliriz” ifadelerini kullandı.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Rusya lideri Putin, Rusya’nın doğalgaz tedariği coğrafyasını genişleteceğini söyledi. Putin, Avrupa'ya tedarik için Türkiye'de büyük bir doğalgaz merkezi kurabileceklerini söyledi.

Putin'in bu çıkışına Türkiye'den ilk yanıt Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez verdi.

Dönmez, "Tam teşekkülü çalışma gerektiriyor ancak teknik olarak mümkün" ifadelerini kullandı. Ayrıntılar birazdan...

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