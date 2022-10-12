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Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez İYİ Parti saflarına geçti: Bildiklerimi bilseniz duyduklarımı duysanız...

Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez İYİ Parti saflarına geçti: Bildiklerimi bilseniz duyduklarımı duysanız...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru ve eski AK Parti Milletvekili Turhan Çömez, İYİ Parti saflarına geçti. "Bir sürgün hayatı yaşadım. İnanın bana bildiklerimi bilseniz, duyduklarımı duysanız ve gördüklerimi görseniz aynı şeyi yapardınız." diyen Çömez'in rozetini İYİ Parti lideri Meral Akşener taktı. Akşener ise "Kendisi söylemez ama sokaklarda yatmıştır. Meşhur lobilerin elini öpmeden direnmiştir. Bizim aramıza misafir olarak gelmedin, asli unsur olarak aramızdasın." dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin haftalık grup toplantısına katıldı. Toplantı öncesi ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

22. dönem AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez, İYİ Parti saflarına katıldı. Çömez'in rozetini bizzat İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı. Daha sonra bir açıklama yapan Çömez "Bir sürgün hayatı yaşadım. İnanın bana bildiklerimi bilseniz, duyduklarımı duysanız ve gördüklerimi görseniz aynı şeyi yapardınız." ifadelerini kullandı.

"Kendisi söylemez ama sokaklarda yatmıştır"

Bu anların ardından kürsüye konuşmasını yapmak üzere Akşener çıktı. Çömez'in İYİ Parti'ye katılması ile ilgili konuşan Akşener, "Ben Turhan Bey'i çok uzun yıllardır tanırım. Kumpas döneminde direnmiştir ve kendi dediği gibi sürgüne mecbur kalmıştır. Kendisi söylemez ama sokaklarda yatmıştır. Meşhur lobilerin elini öpmeden direnmiştir. Bizim aramıza misafir olarak gelmedin, asli unsur olarak aramızdasın. Hoş geldin, Allah utandırmasın." dedi.

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