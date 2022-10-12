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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da konuştu: Bu benim için farklı bir sürpriz oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da konuştu: Bu benim için farklı bir sürpriz oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Kazakistan’ın başkenti Astana’da ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'a birinci derece devlet nişanı verilmesi üzerine " Bugün burada çok ciddi bir sürprizle karşı karşıya kaldım. Nişan takdimi benim için farklı bir sürpriz oldu. Ben de şahsım, ailem ve milletim adına çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Kazakistan’ın başkenti Astana’da ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'a birinci derece devlet nişanı verilmesi üzerine "Bugün burada çok ciddi bir sürprizle karşı karşıya kaldım. Nişan takdimi benim için farklı bir sürpriz oldu" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Aziz kardeşim, saygıdeğer basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sayın Tokayev'in davetine icabetle ata topraklarımız Kazakistan'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz.

Güncel ve uluslararası meseleler arasında fikir teatisinde bulunduk. 30 yıl geçti aradan, Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden bir tanesiyiz.

Kardeş Kazakistan'ın istikrarı, huzuru, egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklemeyi sürdüreceğiz. Dün olduğu gibi bugün de yan yanayız, birlikteyiz. Kasım ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"Nişan takdimi benim için farklı bir sürpriz oldu"

Bugün burada çok ciddi bir sürprizle karşı karşıya kaldım. Nişan takdimi benim için farklı bir sürpriz oldu. Ben de şahsım, ailem ve milletim adına çok teşekkür ediyorum. 

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