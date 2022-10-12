Oğuzhan Koç'un yeni imajı sosyal medyayı salladı! 'Demet görse tanıyamaz bu ne?"

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında, Diyarbakır'da 13 yıl aranın ardından yeniden sahne aldı. Festival kapsamında sahneye çıkan ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç seslendirdiği parçalarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatırken, yeni imajıyla da sosyal medyayı sallamayı başardı.

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Oğuzhan Koç, Çok Güzel Hareketler Bunlar'da rol aldığı dönemde skeçlerde canlandırdığı karakterlerle, seslendirdiği parçalarla tüm dikkatlerini üzerine çekmeyi başarmıştı. Program sonrası başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzel sesiyle ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla şöhret basamaklarını teker teker çıkan ünlü şarkıcı verdiği konserlerde hayranlarına unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Son olarak Diyarbakır'da düzenlenen Sur Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan ünlü isim, yeni imajıyla da sosyal medyayı adeta salladı.

Oğuzhan Koç'un yeni imajı olay oldu

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç bu kez de yeni imajı ile herkesi şaşırtmayı başardı. Geçtiğimiz gece Diyarbakır'da sahne alan Koç, bıraktığı bıyıkları ile tüm dikkatleri üzerine çekti. 37 yaşındaki şarkıcının yeni bıyıklı imajı, 45 yaşında hayata veda eden efsane müzisyen, şarkılarıyla olduğu kadar stiliyle de dönemine damga vurmuş dünyaca ünlü Queen grubunun solisti Freddie Mercury'e benzetildi.

'Demet görse tanıyamaz bu ne?"

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile güzel oyuncu Demet Özdemir 28 Ağustos'ta Sarıyer'de düzenledikleri görkemli bir düğün ile nikah masasına oturmuş ve dünyaevine girmişti. Aylarca konuşulan düğün töreninin ardından tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, Diyarbakır konserine yeni imajıyla çıktı ve dünyaca ünlü Queen grubunun solisti Freddie Mercury benzetildi.

Oğuzhan Koç'un yeni imajını gören hayranları ise gözlerine inanamadı ve twitter'da birçok paylaşımda bulundu. Sosyal medya kullanıcıları, 'Demet görse tanıyamaz bu ne?", "Bu bildiğin Mustafa Keser", Oğuzhan Bozkurt", "Sizden de bir tarih dizisi alırız artık", "Ne yaptın kendine" gibi yorumlarda bulundu.

Oğuzhan Koç kimdir, nereli ve kaç yaşında?

13 Mayıs 1985 tarihinde Erzincan'da dünyaya gelen Oğuzhan Koç'un annesi Kıymet Koç, babası ise Bahattin Koç'tur. 13 Mart 1992 tarihinde yaşanan Erzincan depreminin ardından ailesiyle Bursa'ya taşındı.

Müzik eğitimi veren özel bir koronun (Ali Cengiz Çelenk Korosu) giriş sınavlarına katıldı ve kazandı. 8 yaşında Bursa Devlet konservatuarı hocalarıdan müzik eğitimi aldı ve 16 yaşına kadar devam etti.

2007 yılında BKM Atölye Oyuncuları arasına katıldı. 2009 yılında ise Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Neşeli Hayat filminde rol aldı. Oğuzhan Koç, "Çok Güzel Hareketler Bunlar" komedi programında sergilediği oyunculuk performansına müzik yeteneğini de ekleyerek kısa sürede adından sıkça söz ettirmeyi başardı.

Söz yazarlığı yapan Oğuzhan Koç, şarkıcı Ferhat Göçer'e "Gül ki Sevgilim" adlı şarkıyı vermiştir. Ayrıca Gülben Ergen'in "Giden Günlerim Oldu" şarkısı da Oğuzhan Koç'a aittir.

Oğuzhan Koç, Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile beraber 3+1 isimli gece şovuna Star TV'de başladı. Programı Acun Ilıcalı'nın satın almasıyla 5 Ekim 2013 tarihinde "3 Adam" adıyla TV8'de yayın hayatına devam etti.

Oğuzhan Koç, Zeynep Koçak ile 8 sene birliktelik yaşamış çift 2015 yılında anlaşamayarak ayrılmıştır. 28 Ağustos 2022'de güzel oyuncu Demet Özdemir ile dünyaevine girmiştir.

Ödülleri :

2011 - 17. Kral Müzik Ödülleri, 'En İyi Film Müziği' ödülü "Çok Filim Hareketler Bunlar" filmi ile

Albümü :

2013 - Ben Hala Rüyada

Filmleri :

2015 - Bana Baba Dedi Bana Baba Dedi (Kaan) (TV Dizisi)

2010 - Çok Filim Hareketler Bunlar

2009 - Neşeli Hayat Neşeli Hayat (Timur) (Sinema Filmi)

2008 - 2010 - Çok Güzel Hareketler Bunlar (TV Dizisi)