Kanye West'ten skandal paylaşım! Erotik film krizi patlak verdi: Adidas iş birliği son bulabilir!

Son dönemde reality şov yıldızı eski eşi Kim Kardashian'a yönelik paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Kanye West, bir skandala daha imza attı. Adidas ile iş birliği yapmaya hazırlanan dünyaca ünlü rapçi toplantı sırasında Adidas yöneticilerine erotik film izletti ve bu anları Youtube'da yayınlaması gündeme bomba gibi düştü.

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Kim Kardashian'dan ayrıldıktan sonra birçok olaya imza atan Kanye West yeni bir skandala daha imza attı. Daha önce çocuklarının gittiği okulun adını paylaşmasıyla büyük bir karmaşaya neden olan ünlü isim, Paris Moda Haftası’nda Yeezy adlı markasını sunarken giydiği “White Lives Matter” (Beyazların Hayatı Önemlidir) yazılı tişörtü ile tepki toplamıştı. Hatta ünlü rapçinin Yahudi karşıtı açıklamaları nedeniyle sosyal medya hesapları bile kapatılmıştı. West, son olarak Adidaslı yöneticilere toplantı sırasında erotik film izletmesi ve bu anları Youtube'da yayınlamasıyla gündeme geldi. İşte o toplantıda yaşananlar...

Video izletti, Yotube'da paylaştı

Dünyaca ünlü rapçi, Adidas yöneticileri ile yaptığı bir toplantının video kaydını YouTube’da yayınladı. 30 dakikalık “LAST WEEK” başlıklı videoda Kanye West'in toplantıda bulunan yöneticilere telefonundan yetişkin filmi izlettiği görülüyor. Yöneticilerden birinin “Bu bir porno filmi mi?” diye sorması üzerine West'in “Evet” diyerek yanıt vermesi oldukça dikkat çekti.

Yüzleri blurlandı, izletmeye devam etti

West’in milyar dolarlık Yeezy markasının üretimi ve dağıtımını üstlenen Adidas'ın yöneticilerinin görüntülerden oldukça rahatsızlık duyduğu gözlemlenirken, ünlü rapçinin ısrarla izletmeyi sürdürdüğü görüldü. Gündeme bomba gibi düşen toplantı videosunda temsilcilerinin yüzleri blurlanırken sadece West’in yüzü net olarak görülüyor.

Skandal videoda olay sözler: "Bu sizin en büyük kabusunuz"

Kanye West’in toplantıda izlettiği yetişkin filminin senaryosuyla Adidas’la markasının iş birliği arasında bir bağlantı kurduğu belirtildi. West’in “Şirketle, işle ve ortaklıkla ilgili yanış yaptınız. Bu videonun konseptinde erkek aldatıyor ve kadın da ‘Bunu en büyük kâbusun hâline getireceğim’ diyor. Bu, sizin en büyük kâbusunuz. En büyük kâbusunuz size vurmam, bu pornoyu izletmem, bağırmam değil. Bütün bunları yaptık” dediği duyuldu.

"Siyahiler de aslında yahudi'dir"

45 yaşındaki ünlü isim daha önce attığı tweet’e “Bu gece biraz uykum var ama uyandığımda Yahudiler için ölüm riskini 3’e çıkaracağım. İşin komik tarafı, ben aslında Yahudi karşıtı olamam çünkü siyahiler de aslında Yahudi’dir. Sizler benimle oyun oynadınız ve size karşı gelen herkesi karalamaya çalıştınız” ifadelerini kullanmış ve kısa sürede silmişti. Bunun üzerine Twitter, rapçinin Yahudilere yönelik nefret söylemi nedeniyle bir süreliğine hesabının bloke olduğunu açıkladı. West'in Twitter’da 31 milyon, Instagram’da ise 18 milyon takipçisi bulunuyor. Rapçinin kışkırtıcı ve Yahudi karşıtı açıklamaları sosyal medyada tepki toplarken, daha sonra rapçinin hesapları tekrar açıldı.

Kanye West - Adidas iş birliği son bulabilir

West ve Adidas arasındaki anlaşmazlık geçtiğimiz aylara kadar dayanıyor. West, ünlü markanın çıkarttığı terliklerin, kendi Yeezy tasarımının bir kopyası olduğunu ileri sürmüştü. Adidas da geçen hafta West’in “White Lives Matter” tişört skandalı sonrasında ünlü rapçi ile iş birliğini gözden geçireceğini duyurmuştu. Yaptığı Yahudilere yönelik nefret söylemi ve son olarak Adidaslı yöneticilere izlettiği erotik filmi yüzünden ünlü rapçi Kanye West ile Adidas arasındaki iş birliği son bulabilir.