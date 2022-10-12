Geceleri baş ucunuzda duran suyu sakın içmeyin! Tehlike saçıyor...

Geceleri uyanıp su içmek için mutfağa gitmek yerine baş ucuza bardakla su koyarız. Geceleri oldukça kolaylık sağlayan bu durum aslında sağlığımız için oldukça tehlikeli. İşte uzun süre ağzı açık duran suyun sağlığa olan zararları.

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Geceleri özellikle sık sık uyanıp su içmek isteyenler, mutfakla yatak odası arasında adeta trafik oluşturuyor. Bu durumu uykulu halde yapmak istemeyenler yatmadan önce baş ucuna bir bardak su koyarak gece uyandığında bunu tüketiyor. Ancak ağzı açık uzun süre duran su, sağlığımız için oldukça zararlı içerikler üretiyor.

Aslında bu “başucu suyu” denilen suyu gün içinde içtiğinizde tadının farklı olduğunu hemen fark edersiniz. Fakat gece uyku haliyle tadındaki değişiklikleri bir çoğumuz anlamıyoruz ve bir dikişte suyu mideye indirebiliyoruz.

Ağzı açık olan suyu içmeyin!

Ağzı açık bir şekilde bir süre duran su hava ile direkt temasta bulunur ve ortamda yoğun olarak bulunan karbondioksitin emilmesine sebep olur. Bu emilim sonrası kimyasal bir tepkimeye girerek karbonik asit meydana gelir.

Gece yarısı kalkıp içilen tadı bozulan bu sıvıdır ve insan sağlığı için oldukça tehlikelidir. Başucunuza koyduğunuz suyunuzu ağzı açık şekilde bırakmak bu yüzden sağlığa bir hayli zararlıdır. Kimyasal maddelerin ve tozların vücuda girmesinin engellenmesi için gece suyunun cam ve ağzı kapalı şişelerde saklanması tavsiye edilir.

Suyun sağlığınıza faydaları

Vücudumuzun ayakta kalabilmesi ve günlük ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek için en önemli şeylerin başında su gelir. Peki yaşamımız için bu kadar değerli olan suyu ne sıklıkta tüketiyorsunuz? Cevabınız “susadıkça” ise hata yapıyorsunuz demektir. Özellikle yaz aylarında günde en az 8 bardak su içmeniz sağlığınız için oldukça önemli.

İşte kalorisiz ve hayati öneme sahip olan suyun sağlığımız için olan faydaları:

Ağrılarınızı hafifletir

Susuzluk uyku getirir

Cilt hastalıkları gelişebilir

Kas fazlaysa su ihtiyacı artar

Stresliyken susuzluk hissederiz

Hamilelikte su ihtiyacı neden artar?

Bağırsakları mutlu eder

Ağız sağlığını korur

Susuzlukta idrar neden koyulaşır?

Suyun kandaki domino etkisi

Mide asidini önler

Su içmek zayıflatır mı?

Kilolarından kurtulmak isteyen kişilerin en çok merak ettiği konulardan biri bu. Egzersiz programlarına dâhil edilen ve diyet listelerinde yer alan su gerçekten zayıflatıyor mu? Yazımızda çok su içmenin zararlarından bahsetmiştik. Zayıflamak için çok su içmenin hiçbir yararı yoktur. Rejimlerde uygulanan bitkisel çaylar ve haricinde su takviyeleri su ihtiyacını karşılayacaktır. Ayrıca su açlık hissini azaltarak bu yönde sizi zayıflamanıza yardımcı olabilir. Suyun içerisindeki mineraller vücudun bazı ihtiyaçlarını karşılayarak daha az yemek yemeye sebep olacaktır.