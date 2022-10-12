Kıyafetlerinize çamaşır suyu mu sıçradı? Dert etmeyin ve bu yöntemi deneyin

Özellikle ev hanımlarının en büyük sıkıntılarından birisi temizlik yaparken kıyafetlere çamaşır suyu sıçramasıdır. Bu şekilde çamaşır suyu sıçrayan kıyafetler kullanılmaz hale gelir ve yeni olsa bile çöpe atılır. Ancak bu gibi durumlardan kurtulmanızı sağlayacak bazı yöntemler bulunuyor.

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Genellikle temizlik yaparken kıyafetlere çamaşır suyu sıçraması sonrası en sevilen kıyafetler kullanılmaz hale gelebiliyor. Kadınlar çamaşır suyu lekesinin çıkmayacağını düşünerek sevdikleri kıyafetleri çöpe atıyorlar veya toz bezi gibi temizlik çeviriyor. Ancak çamaşır suyu lekesini kıyafetlerden çıkarmanın bazı yöntemleri bulunuyor.

Çamaşır suyunu renkli kıyafetlerden çıkartmak

Çamaşır suyu kumaşa değer değmez rengini farklılaştırır. Bu sebeple oluşan lekeyi çıkarmaya çalışmak imkansız olmasa da bir hayli zordur. Koyu renk bir giysinin üzerinde birkaç küçük leke varsa, bu yöntemi deneyebilirsiniz. Bunun için berrak alkol ve bir top pamuğa ihtiyacınız olacak.

Top pamuğunuza biraz alkol sürün.

Lekeli bölgeyi tutun ve alkole batırılmış top ile lekeyi ve çevresini iyice ovalayın. Giysinin orijinal rengi ağartılmış alana giderek yayılacaktır. Renk alana yayılana kadar sürmeyi sürdürün

Soğuk suda iyice durulayın

Büyük bir çamaşır suyu lekesi mevcutsa, tüm giysiyi tamamen renklerden temizleyebilirsiniz. Kumaşı tamamen çamaşır suyuna batırırsanız, tüm renklerden kurtulursunuz. Ancak çamaşır suyu durulamadan sonra bile etkisini etkisini devam ettirir ve sonunda kumaşın çürümesine sebep olur. Bu sebeple, hidrojen peroksit gibi ağartıcıyı nötralize edecek bir şey kullanmak mecburi hale gelebilir.

Beyaz kıyafetteki çamaşır suyu lekesini çıkarmak için

1 yemek kaşığı beyaz sirkeyi 2 su bardağı su ile karıştırın.

Lekeli alanın kir veya tozdan arınmış olduğundan emin olun. Temiz beyaz bir bez alın ve soğuk suya batırın, sonrasında lekeli bölgeyi silin.

Etkilenen alan aydınlanana kadar alanı devamlı olarak sürün. Giysilerinize istenmeyen zararlar verebileceğinden lekeyi sirke ile çok fazla ıslatmamaya özen gösterin.

Leke ortadan kaybolana kadar kurutma işlemini tekrarlamanız gerekebilir. Bun işlemi uygulayarak, solüsyon ağartıcının kalıntılarını kaldıracak ve lekenin yoğunluğunu azaltmış olacaksınız.

Leke kaybolduğunda, sirkenin kokusunu ve kalıntılarını gidermek için çamaşırlarınızı düzenli olarak deterjanla yıkayın. Giysileri kurumaya bırakın veya güzelce kurutun.

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