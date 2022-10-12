Tam da mevsimi nefis karnabahar kızartması tarifi sevmeyenleri bile mest edecek!

Seveni olduğu kadar sevmeyeni de bir hayli fazla olan karnabaharı en lezzetli haliyle kızartma tarifiyle hazırlıyoruz. Lezzeti karnabahar sevmeyenleri bile mest edecek karnabahar kızartması çok kısa sürede hazırlanıyor. Karnabahar kızartması nasıl yapılır? Püf noktası nedir? İşte enfes karnabahar kızartması tarifi...

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Karnabahar, en sağlıklı kış sebzelerinden biri. Siz de kızartmalardan vazgeçemeyenlerdenseniz eğer karnabahar kızartmasına hayır diyemeyeceksiniz. Bu tarifimizde karnabaharlar yumurta, süt, un ve tuzdan oluşan kızartma harcına batırılan haşlanmış karnabaharlar zeytinyağında kızartıldıktan sonra arzuya göre yoğurt sosuyla servis ediliyor. Ortaya lezzetine doyum olmayan bir yemek çıkıyor. Peki karnabahar nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte karnabahar yapılışı...

Malzemeler

Karnabaharı haşlamak için:

1 adet orta boy karnabahar

5 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı un

Kızartma harcı için:

1 su bardağı süt

2 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

4 yemek kaşığı un

Kızartmak İçin:

1 su bardağı sıvı yağ

Püf noktası

Karnabaharları daha kısa sürede kızarması için kızgın ve derin yağda ya da fritözde kızartabilirsiniz. Kızartma harcında kullanacağınız süt miktarını yarıya indirip, yerine maden suyu ekleyebilirsiniz.

Nasıl yapılır?

Sert yapıda olan kök kısmını kestiğiniz ve yeşil yapraklarını temizlediğiniz orta boy karnabaharı, çiçeklerine ayırın. Karnabaharın kendine has kokusunu alması ve sindirimi rahatlatması adına tencereye aktardığınız unlu sıcak suda karnabaharları 6-8 dakika kadar haşlayın.

Haşlanan karnabaharları suyunu süzdükten sonra bir kevgir yardımıyla servis tabağına çıkartın. Kızartma harcı için; ayrı bir kaba aldığınız yumurtalar, süt, un ve tuzu bir çırpıcı yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Sıvı yağı geniş tabanlı bir tavada kızdırın. Kızartma harcına tamamen batırdığınız haşlanmış karnabaharları, kızgın yağda altın sarısı renk alana kadar kızartın.

Fazla yağını bırakması için kağıt havlu üzerinde beklettiğiniz kızarmış karnabaharları, ılık olarak arzuya göre yoğurt sosuyla birlikte servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.