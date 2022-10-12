Sivas'ta lisede 'bayrak' tartışması! 3 öğrenci bıçaklandı birinin durumu ağır

SİVAS'ta bir lisede bayrak tartışmasının sonu kanlı bitti. İddiaya göre bir öğrenci kitaptan koparttığı ve üzerinde Türk bayrağı olan kağıtla ıslak masayı silmek istedi. Bunun üzerine çıkan kavgada 1'i ağır 3 öğrenci bıçakla yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, olay, Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, lisede çıraklık eğitimi alan öğrenciler arasında bayrak tartışması yaşandı.

İHA'nın haberine göre; bir öğrenci, masaya dökülen suyu kitaptan koparttığı, üzerindeki Türk bayrağı bulunan sayfa ile silmek istemesi üzerine başlayan tartışmada M.A. (17) sınıf arkadaşları M.C.A.K.(16), Y.G.(16) ve M.Ç.’yi (17) bıçakla yaraladı.

Yaralı öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralı öğrencilerden M.C.A.K.’nin(16), hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

M.A. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.