BIST 3.517
DOLAR 18,59
EURO 18,03
ALTIN 997,97
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sivas'ta lisede 'bayrak' tartışması! 3 öğrenci bıçaklandı birinin durumu ağır

Sivas'ta lisede 'bayrak' tartışması! 3 öğrenci bıçaklandı birinin durumu ağır

SİVAS'ta bir lisede bayrak tartışmasının sonu kanlı bitti. İddiaya göre bir öğrenci kitaptan koparttığı ve üzerinde Türk bayrağı olan kağıtla ıslak masayı silmek istedi. Bunun üzerine çıkan kavgada 1'i ağır 3 öğrenci bıçakla yaralandı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, olay, Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, lisede çıraklık eğitimi alan öğrenciler arasında bayrak tartışması yaşandı.

İHA'nın haberine göre; bir öğrenci, masaya dökülen suyu kitaptan koparttığı, üzerindeki Türk bayrağı bulunan sayfa ile silmek istemesi üzerine başlayan tartışmada M.A. (17) sınıf arkadaşları M.C.A.K.(16), Y.G.(16) ve M.Ç.’yi (17) bıçakla yaraladı.

Yaralı öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralı öğrencilerden M.C.A.K.’nin(16), hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

M.A. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Orhan Şen açıkladı kar yağışı tarihi belli oldu! Meteoroloji profesöründen La Nina kışı vurgusu
Foto Galeri Orhan Şen açıkladı kar yağışı tarihi belli oldu! Meteoroloji profesöründen La Nina kışı vurgusu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kıvamı mükemmel 10 dakikada hazır: İzmir bombası
Kıvamı mükemmel 10 dakikada hazır: İzmir bombası
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
THY uçağında yolcu kabin memurunun parmağını ısırdı ortalık karıştı
THY uçağında yolcu kabin memurunun parmağını ısırdı ortalık karıştı
Oğuzhan Koç'un yeni imajı sosyal medyayı salladı! 'Demet görse tanıyamaz bu ne?"
Oğuzhan Koç'un yeni imajı sosyal medyayı salladı! 'Demet görse tanıyamaz bu ne?"
Geceleri baş ucunuzda duran suyu sakın içmeyin! Tehlike saçıyor...
Geceleri baş ucunuzda duran suyu sakın içmeyin! Tehlike saçıyor...
Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez İYİ Parti saflarına geçti: Bildiklerimi bilseniz duyduklarımı duysanız...
Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez İYİ Parti saflarına geçti: Bildiklerimi bilseniz duyduklarımı duysanız...
CHP'de yumruklu dayanışma yemeğinin ardından toplu istifa geldi
CHP'de yumruklu dayanışma yemeğinin ardından toplu istifa geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da konuştu: Bu benim için farklı bir sürpriz oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da konuştu: Bu benim için farklı bir sürpriz oldu
Fenerbahçe'nin AEK Larnaca maçı kadrosu belli oldu! 5 eksik var
Fenerbahçe'nin AEK Larnaca maçı kadrosu belli oldu! 5 eksik var
Edirne'den sonra Bulgarlar şimdi de o şehirde! Kasalar dolusu alışveriş yaptılar
Edirne'den sonra Bulgarlar şimdi de o şehirde! Kasalar dolusu alışveriş yaptılar