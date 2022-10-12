Kıvamı mükemmel 10 dakikada hazır: İzmir bombası

İzmir'in meşhur tatlısı, İzmir bomba tatlısı son zamanlarda herkesin favorisi olan lezzetlerden biri. Bu kadar sevilmesinin nedeni dışındaki incecik hamuru, içine saklanmış bol çikolatası. Hamurunu ikiye böldüğünüz an akan çikolatası akar. Ancak bu kıvamı tutturmak biraz maharet ister. Tam kıvamında bir İzmir bombası için bu tarifi deneyin.

Abone ol

İzmir bombası özellikle çikolata sevenlerin tadına bayılacağı bir lezzet. İzmir'e has olan İzmir bombası, kumru ve boyoz gibi İzmir'le özdeşleşmiş lezzetlerden. Ancak akışkan çikolatası ve ağızda bıraktığı lezzetle tüm Tükiye'nin sevdiği bir tatlı haline geldi. Uzaktan bakınca büyük bir kurabiyeye benziyor. Çikolatanın sıcakken daha akışkan olmasından dolayı bombayı sıcak yemeniz daha lezzetli olacaktır.

Tarifi tam tutturmak biraz zor ancak bu tarifle tam kıvamında yapabilirsiniz. Sadece püf noktasına dikkat etmeniz gerekiyor. Sadece 10 dakikada hazır olan efsane bir İzmir bombasını bu tarifle deneyin. Tüm malzemeleri tam ölçüde, çikolatası ise içinde donmadan akışkan bir kıvamda oluyor.

Malzemeler

1 yemek kaşığı toz şeker

1/2 su bardağı ılık su

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 paket vanilin

1,5 su bardağı un (+1 yemek kaşığı daha)

İçi için:

100 gram sürülebilir çikolata

Üzeri için:

1 yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı

Un hariç tüm malzemeleri derin bir kaba alın. Unu kontrollü ekleyip ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin.

Üzerini kapatarak 15 dk. Hamuru dinlendirin. Dinlenen hamuru tezgaha alın ve ceviz büyüklüğünde parçalara ayırıp yuvarlayın.

Merdane yardımıyla her bir bezeyi avuç içinden biraz büyük olacak şekilde açın. Ortasına bir tatlı kaşığı çikolata koyun.

Hamuru kenarlarından toplayarak kapatın. Ucunda fazla kalan hamuru koparın. Uçlarından artan hamurları da birleştirip aynı şekilde hazırlayın.

Hamurları ters çevirin ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 220 derecelik fırında 6-7 dk pişirin. Üzerinde pembe benekler olmaya başlayınca fırından alın.

Çok çabuk piştiği için kontrollü pişirin. Üzerine pudra şekeri serpip servis edebilirsiniz. İşte bu kadar kolay ve hızlı!

Püf nokta

Hamurun kıvamını tutturabilmek için, sıvıyağ miktarını azaltarak tereyağı ekleyebilirsiniz.

Kurabiyelerin pofuduk olması için, bir çay kaşığı karbonat ekleyin.

Hamuru çikolata ile doldurduktan sonra, fazla kısımlarını kopartabilirsiniz.

Tatlının eşit derecede pişmesi için, fırını önceden ısıtın.

Çikolatanın akışkanlığını kaybetmemek için, kurabiyeleri en fazla 15 dakika pişirin.