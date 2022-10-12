Saçlara, cilt sorunlarına, kilo vermeye... Sayısız faydası olan ev yapımı elma sirkesi tarifi!

Sağlık açısından birçok alanda doğal çözüm olarak kullanılan elma sirkesinin faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle zayıflamaya yardımcı olması, sivilceleri gidermesi, mantara iyi gelmesi nedeniyle sıkça kullanılan bir doğal kaynak. Peki evde doğal elma sirkesi nasıl yapabiliriz? Eğer daha önce evde hiç elma sirkesi yapmadıysanız tarifimizi bir deneyin!

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Elma sirkesinin saçlardan cilt sağlığına, sindirimden kilo vermeye sayısız yararı bulunuyor. Elma sirkesi kalsiyum deposu olması sayesinde elma sirkesi diş ve kemik yapısını güçlendirir, fosfor ve magnezyum da içerdiği için eklem sertliklerine ve ağrılarına karşı faydalıdır. Peki evde doğal, organik elma sirkesi nasıl yapılır? Nelere dikkat etmek gerekir? İşte doğal elma sirkesi tarifi...

Malzemeler

5-6 litrelik bir cam kavanoz

2 kilogram elma

1 çay kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

Birkaç tane nohut ya da bir parça ekmek yeterli olur.

Elma sirkesi yapılışı

Elmalar dörde bölünür, büyükse biraz daha küçük kesilir.

Çekirdekli kısımlar çıkarılır.

Kavanozun yarısını kaplayana kadar yerleştirilir ve nohut eklenir.

Üzerine içme suyu doldurulur.

Çıkacak gaz için bir parça boşluk bırakmak gerekir.

1 çay kaşığı şeker ve tuz ekleyip karıştırılır.

Kavanozun üzeri tülbentle kapatıp bağlanarak sabitlenir.

Mayalanma için karışımın hava alması gerekir.

30 – 45 gün beklemeye bırakılır.

Arada bir tahta kaşıkla karıştırmak faydalı olur.

Sirke sinekleri oluşmaya başladığı zaman, elma posası süzülüp atılır.

Posayı ayırdıktan sonra sirkeye 1 çay kaşığı şeker ve 1 çay kaşığı tuz daha eklenip karıştırılır.

Kavanoz kapağı kapatılıp serin ve ışık almayan bir yerde saklanır.

Bir süre sonra sirkenin üzerinde sirke anası denen maya oluşur.

Beyaz, şeffaf halka biçimli maya ve keskin koku sirkenin hazır olduğunu bildirir.

Elma sirkesinin püf noktaları

Sirke yapımında elmayı fermantasyon işlemine tabi tutmak gerekir.

Elma sirkesi ev yapımı olduğunda özellikle kullanılan elmalar da güvenilen yerlerden temin edilmişse faydalı sonuçlar alma olasılığı da yüksek olmaktadır.

Elma sirkesi mantar ya da istenmeyen bakteri oluşumunda bozulduğu için kavanozun çok temiz olmasına özen göstermek gerekir.

Elma kabuğu üzerindeki bakteriler mayalanmanın başlamasını sağladığı için elmaları yıkamadan kullanmak da iyi sonuç verir.

Sirke hazır olduktan sonra üzerinde oluşan sirke mayasını kaşıkla alıp tekrar ve daha çabuk sirke üretebilirsiniz.