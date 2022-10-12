Lavanta çayının faydaları saymakla bitmiyor! İbrahim Saraçoğlu'nun lavanta çayı tarifi...

Mor renkli çiçekleriyle hepimizin görür görmez tanıdığı, kokusunu çok sevdiğimiz lavantayı çay yapıp içmenin faydalarına çok şaşıracaksınız. Mis kokulu lavanta çayı cilt güzelliğine, saç sağlığına, regl ağrılarına, karaciğere ve sinir sistemine çok iyi geliyor.

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Lavanta çayını poşetlenmiş halde büyük marketlerde, doğal ürün satışı yapan mağaza ve aktarlarda bulabilirsiniz. Yine güvenilir aktarlardan kurutulmuş halde de lavanta alabilir ve evde, kendi ellerinizle lavanta çayınızı hazırlayabilirsiniz.

Lavanta çayının faydaları

Lavanta çayının strese iyi geldiği bilinmektedir. Düzenli kullanımda gerginliği almaya yardımcı olur.

Romatizma ağrılarına iyi gelir.

Uyku probleminin azalmasına yardımcı olur.

Depresyona iyi geldiği bilinmektedir.

Sinir sistemine iyi gelir.

Tansiyonu dengeleyici özelliği bulunmaktadır.

Migren ağrılarını azaltabilir.

Mide ve bağırsak sağlığına iyi gelir.

Lavanta çayı iştah açıcı bir özelliğe sahiptir.

Regl düzensizliklerini düzeltmeye yardımcı olur.

Cilt sağlığına iyi gelir. Akne ve sivilcelere karşı cildi iyileştirici özelliği bulunur.

Detoks etkisi bulunur.

Karaciğer sağlığını olumlu yönde destekler.

Temiz saç üzerinde lavanta çayı kullanılırsa saç köklerini besler.

Lavanta çayı tarifi

Sadece 3 malzemeyle bu tarifi yapabilirsiniz. 1 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı (silme) kurutulmuş lavanta, bal, limon (Arzuya göre).

Suyu küçük bir cezve ya da tencerede kaynatmaya başlayın, su kaynayınca ocağın altını en kısığa alıp içine kurutulmuş lavantaları ilave edin ve 5-6 dakika bu şekilde demlendirin. Ardından ocaktan alıp çayı bir süzgeç yardımıyla süzün ve içinden lavanta tanelerini ayırın. Kalan lavanta çayını doğrudan içebilir, tadı size sert gelirse içine damak tadınıza göre bal ya da limon gibi doğal tatlandırıcılar ilave edebilirsiniz. Hazırladığınız bu çayı aç karnına ya da akşam yemeklerinden en az 2 saat sonra içebilirsiniz. Günde 1 fincandan fazla içmemeye, aşırıya kaçmamaya da dikkat etmeyi unutmayın.

Lavanta çayını tonik olarak da kullanabilirsiniz

Lavantayı cilt sağlığı için de kullanabilirsiniz. Doğal, bitkisel bir tedavi yöntemidir. Lavanta çayı da özelikle sivilce tedavisi için kullanımı tercih edilen bir bitkisel çaydır. Lavantanın içeriğinde bulunan antibakteriyel ve anti inflamatuar özellikler sivilcelerin ve aknelerin tedavisinde etkili olabilir. Lavanta çayı içilerek tüketildiği gibi bir pamuk yardımı ile sivilce ve aknelerin üzerinde tonik olarak da kullanılabilir.

Lavanta çayı her ne kadar birçok faydası olan bir bitki çayı olsa da aşırı tüketilmesi durumunda bulantı, kusma gibi çeşitli yan etkilere sebep olabiliyor. Eğer bugüne dek hiç lavanta çayı içmediyseniz, ciddi, kronik bir rahatsızlığınız varsa, düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız, vücudunuz alerjik reaksiyonlar gösteriyorsa ya da uymanız gereken özel bir perhiz programı söz konusuysa lavanta çayı da dahil olmak üzere hiçbir bitki çayını doktorunuza danışmadan, onun onayını almadan tüketmeye başlamamalısınız.