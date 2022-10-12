Kendisi ayrı, kabuğu apayrı faydalı! Limonu kullanıp kabuğunu çöpe atmayın

Tam bir C vitamini deposu olan limon, özellikle kış aylarında soğuk algınlığından kurtulmak için sık kullanılan besinlerin başında geliyor. En az limon kadar faydalı olan limonun kabuğu da başka alanlar için oldukça yararlı. İşte size kullandığınız limonların kabuğunu çöpe attırmayacak olan limon kabuğunun faydaları...

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Genellikle hasta olunduğumuzda nane ile karıştırılarak tüketilen limonun soğuk algınlığına karşı etkisi hemen hemen herkes tarafından biliniyor. Limonun C vitamini bakımından oldukça zengin olması sebebiyle çok tüketilmesinin dışında aslında pek fazla bilinmeyen bir yararı daha bulunuyor; o da limonun çöpe attığımız kabuğu.

İşte çok az kişinin bildiği, bilenlerin ise sürekli kullandığı limon kabuğunu kullanabileceğiniz alanlar:

Yağ temizleyici özelliği

Tabaklarda, tavalarda veya tezgahlarda inatçı yağ varsa, alana biraz tuz serpin ve ardından bir limon kabuğuyla güzelce ovalayın. Yaptığınız bu ovma sırasındaki asitler yağları çıkarırken, tuz ovma işlemini gerçekleştirir.

Mikrodalgayı temizleyin

Mikrodalga fırınınız kirlendi mi? Limon kabukları ile parlatabilirsiniz. Mikrodalganın içini limon kabuğu ile güzelce ovun. Bir kabın içine birkaç limon kabuğu atıp birkaç dakika mikrodalga fırında ısıtabilirsiniz. Limonun çözücü etkisi sebebiyle yağlar serbest kalacak ve çalışmaya başlayacaktır.

Lavaboları parlatın

Paslanmaz çelik limon kabuğuyla ovalayınca ışıl ışıl parlar. Bu, aynı zamanda porselen lavabolarda da işe yarar. İsterseniz, limonun kabuğunu sirke içine batırabilir ve daha sonra derinlemesine temizlik için çözeltiyi lavabonun üzerine sıkabilirsiniz. Sadece durulayın ve bittiğinde güzelce silin.

Bakır ve kromları ışıl ışıl yapın

Limon kabukları, bakır ve krom üzerinde güvenlidir ve parlamayı ortaya çıkarmak için tercih edilebilir. İşe başlamadan önce kabuğu soyun. Nazikçe cilalayın ve ardından durulayın.

Giderleri temizleyin

Tazelemek ve giderdeki kokuyu gidermek için bir miktar limon kabuğunu rendeleyerek giderlere atın

Kesme tahtasını dezenfekte edin

Ahşap kesme tahtasının üzerini, limon kabukları sadece temizlemekle kalmaz, aynı zamanda dezenfekte etmeye destek olur. Yarım limon kabuğu ile kesme tahtanızı iyice ovalayın. Bu yöntem, kesme tahtanızın daha uzun ve taze görünmesini sağlayacak.

Aroma yapın

Çorbalarınıza, salatalarınıza limon sıkmadan önce limonun kabuğunu rendeleyin, ardından yiyeceklerinize sıkın. Kalan rendeyi ayrı bir kapta saklayın. Bu sayede limon aroması istediğinizde kullanın. Limon kabuğu rendesi tatlılara, fırın ürünlerine, salata soslarına lezzet katar ve hatta dekorasyon için kullanılabilir. Uzun süre muhafaza etmek istiyorsanız, kabukları buzlukta saklayabilirsiniz.

İçecekler için sunum hazırlayın

Limon kabuğunu şeritler halinde kesin ve bunları ekstra renk ve lezzet için içeceklerinizin içine atın. İsterseniz, şeritleri ihtiyaç duyulana kadar buzlukta dondurabilirsiniz.

Aromaterapi

Limon kabukları, aromaterapi karışımları hazırlarken, bu karışımlarda tercih edilebilir.