Kadınlarda eklem ağrılarını giderecek formül! Bitkisel takviyeler alınırsa...

Eklem ağrıları özellikle orta yaşın üstündeki kadınların hayat kalitesini düşüren bir sağlık sorunu. Eklem ağrıları çeşitli nedenlerle meydana gelebiliyor. Eklem ağrılarından muzdarip kadınlar için ağrıları dindiren doğal yöntemleri paylaşıyoruz. İşte eklem ağrıları hakkında merak ettiğiniz tüm bilgiler...

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İlerleyen yaşla beraber kadınlarda eklem ağrıları artıyor. Eklemlerdeki sıvıların azalması, kas kaybı, obezite gibi nedenler ağrı şikayetlerine yol açıyor. Peki kadınlarda eklem ağrıları neden oluşur? Nasıl tedavi edilir? ağrıları gideren doğal yöntemler nelerdir? Bu soruların yanıtları haberimizin devamında...

Kadınlarda eklem ağrıları neden olur?

Hem insan fizyolojisi hem de sonradan ortaya çıkan birtakım problemler, kadınlarda eklem ağrılarını yaratabilir. Önemli olan bu ağrılar söz konusu olduğunda erken zamanda fark etmek ve bir doktora görünmektir.

- Eklem sıvısının azalması

- Kıkırdak dokunun zaman içerisinde ilerleyen gücünü kaybetmiş olması

- Yaşın ilerlemesi

- Obezite

- Birtakım yaralanmalar

- Bazı hastalıklar

- Yoğun spor aktiviteleri

Bu gibi durumlar eklemlerin zarar görmesine ve zaman içerisinde ağrıların yaşanmasına sebep olur. O yüzden hem spor ve egzersiz ile beraber hem de sağlıklı yaşam konusunda denge yakalamak büyük öneme sahiptir.

Kadınlarda eklem ağrıları nasıl geçer?

Eklem ağrıları eklem sıvısının azalması veya kıkırdak dokunun gücünü yitirmesi sebebiyle ortaya çıkar. Sonradan meydana gelebilecek birtakım travmalar veya egzersiz de bu konuda öne çıkar. Kadınlarda yaşanabilecek olası eklem ağrıları için ilk olarak doktora başvurmak en önemli husustur.

Gerekli tetkik ve teşhisin ardından tedavi yöntemleri probleme bağlı olarak ele alınır. Ayrıca ağrıların yatışması için ilgili bölgeye sıcak ya da soğuk kompres önemli bir yer taşır. Ağrıyan bölgeye ortalama 10 veya 15 dakika kadar sıcak ya da soğuk kompres uygulanması, ağrıları önemli oranda azaltır. Kadınlarda eklem ağrıları için esneme hareketleri de yine oldukça etkili yöntemler içerisinde bulunur.

Eklem ağrısına karşı evde çözüm yolları

Uzman doktorun dışında kadınlarda eklem ağrısına karşı evde bazı çözümler ele almak mümkün. Özellikle bu konuda bazı bitkisel takviyeler kullanılabilir. Örneğin zerdeçal, şeytan pençesi, meyan kökü ve ısırgan otu gibi kaynaklar öne çıkar.

Kırmızıbiber eklem ağrılarına iyi geliyor

Söğüt kabuğu, kırmızıbiber ve benzeri gibi doğal bitki kaynakları da eklem ağrısına iyi gelir. Bunları özel olarak hazırlayıp kullanmak ya da tüketmek eklem ağrılarını neredeyse hissetmeyecek noktaya getirebilir. Evdeki en önemli çözümlerden biri de sıcak ve soğuk kompres uygulamasıdır. Eklem ağrıları ilk çıktığı andan itibaren soğuk kompres ağrıyı önemli oranda azaltır. Ayrıca uzun süreli eklem ağrılarına karşı ise sıcak kompres oldukça iyi gelir.

Vitamin eksiklikleri eklem ağrısı yapıyor

Özellikle sağlıklı beslenme ve vitamin ve mineral takviyesi, kadınlarda eklem ağrısını giderme konusunda önemlidir. Özellikle D vitamini eksikliği ile beraber eklem ağrıları daha yaygın şekilde yaşanır. Çünkü bu vitaminlerin eksikliği eklem sıvısını azaltır ya da kıkırdak dokunun gücünün azalmasına sebep olur. O yüzden doğru besin takviyesi ve güneş üzerinden D vitamini oldukça önemlidir. Aksi takdirde eklem ağrısı ile beraber zaman içerisinde kireçlenme gibi problemler yaşamak mümkün.

Kadınlarda eklem ağrısı belirtileri

Yorgunluk, kas ağrıları ve kemik ağrısı ile uyuşma gibi problemler eklem ağrısı belirtileri olarak öne çıkar. Aynı zamanda negatif duygular ve düşkün ruh hali eklem ağrısının belirtileri arasında bulunur. Bir şey yapma isteksizliği söz konusu olduğu zaman doğru tedavi yöntemleri için doktora başvurmak büyük öneme sahiptir.